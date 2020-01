Giao thông TP.HCM sáng 27 Tết: Đã không còn kẹt xe, Tân Sơn Nhất gần 1.000 chuyến bay

Khoảng 7 giờ 30, đường Đinh Bộ Lĩnh (khu vực trước Bến xe Miền Đông) xe đông, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông ổn định.

Bến xe Miền Đông cho biết, số lượng vé còn lại của các đơn vị vận tải là 52.082 vé (14.391 vé xe giường nằm và 37.691 vé xe ghế ngồi).

Trước khu vực bến xe đông xe nhưng di chuyển ổn định vì có lực lượng điều tiết Ảnh: Sở GTVT

Lượt xe và hành khách xuất bến ngày 20.1.2020, nhằm ngày 26 tháng Chạp là 1.742 lượt xe, so cùng kỳ giảm 3%, so ngày thường tăng 58%.

Tương đương với 49.629 lượt khách, so cùng kỳ giảm 4%, so ngày thường tăng 136%.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho hay, khả năng cung ứng còn lại của bến xe trong 4 ngày phục vụ (27 tháng Chạp đến 30 Tết): 114.900 vé (49.700 giường và 65.200 ghế).

Trong ngày 20.1.2020, tại Bến xe Miền Tây đã có 1.700 xe xuất bến, so cùng kỳ đạt 98,04%, so ngày thường đạt 128,79% với số khách 47.652 so cùng kỳ đạt 97,43%, so ngày thường đạt 161,53%.

Các bến xe vẫn khuyến cáo người dân vào xe mua vé để không bị đội giá vé, nhồi nhét.