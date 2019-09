Giữa lớp mù bao phủ như mùa thu: Người thành phố ra đường cần đeo 2 khẩu trang

Từ ngày 20.9, TP.HCM xuất hiện lớp mù ở khắp nơi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng cao nhưng lớp mù này vẫn không tan mà vẫn mờ ảo. Đến chiều, trời lại chuyển mưa nên bầu trời lại tiếp tục mờ mịt. Người dân quen gọi là “sương mù” vì thấy giảm tầm nhìn.

Vì sao xuất hiện lớp mù?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, những ngày qua TP.HCM chìm trong một lớp mù là do Nam bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nằm trên khu vực Nam Trung bộ. Dải hội tụ này gây mưa diện rộng , mưa bất kể thời điểm nào trong ngày.

Chính vì mưa nhiều làm trong không khí luôn có nhiều hơi nước tạo thành lớp mù giảm tầm nhìn. “Bình thường nhiệt độ sáng ở TP.HCM là khoảng 29 độ, nhưng những ngày này nhiệt độ sáng chỉ nằm ở mức 25 độ, mưa đêm, làm hơi nước ngưng tụ nhanh làm xuất hiện lớp mù, nhìn giống như mây ở tầng thấp. Sở dĩ không gọi là sương mù vì tầm nhìn xa vẫn trên 1km”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích.

Lớp mù gây ảnh hưởng đến sức khỏe

Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, Trường Đại học Y dược TP.HCM cho biết thêm, TP.HCM đang chìm trong một lớp mù là do rừng trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia bị cháy, bụi theo gió lan sang đến Việt Nam. Do vậy, nồng độ bụi mịn trong không khí cao hơn so với bình thường. Theo dự báo, hai ngày nữa nồng độ bụi mịn trong không khí ở TP.HCM mới bắt đầu giảm dần.

Người dân ra đường cần đeo khẩu trang đúng cách

Theo TS Trần Ngọc Đăng, bụi mịn là những hạt bụi khi hít phải sẽ vào thẳng đường thở gây ra các bệnh về hô hấp, tim mạch. Những người nhạy cảm như phụ nữ có thai, trẻ em, những người bị bệnh phổi, tim mạch không nên ra đường, hạn chế tập thể dục, tham gia các hoạt động ở ngoài đường.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên ứng dụng Airvisual Ảnh chụp màn hình

Người hít phải bụi này, trước mắt gây ra các triệu chứng như ho, khó thở, nặng ngực. Về lâu dài gây ra các bệnh lí đường hô hấp ở trẻ em, gây giảm chức năng phổi, gây ra các đợt kịch phát của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay hen; một số nghiên cứu cho thấy khả năng sinh ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra, những hạt bụi mịn này có thể xâm nhập vào máu gây ra một số bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các hạt bụi mịn này còn có thể xâm nhập qua nhau thai ảnh hưởng đến thai nhi.

TS Đăng cho rằng, theo các nghiên cứu khoa học thử nghiệm khả năng lọc bụi của một số loại khẩu trang phổ biến tại thị trường Việt Nam, khẩu trang vải và y tế chỉ lọc được 20-40%. Khẩu trang lọc tốt nhất >90% là AQ blue. Ngoài ra, người dân cũng có thể đeo khẩu trang N95 và N99. N95 là khẩu trang có khả năng lọc được 95% bụi, vi khuẩn. Hiện nay, thị trường đã có nhiều loại khẩu trang mới đáp ứng tiêu chuẩn N95 nhưng được chế thêm van thở một chiều nên khi sử dụng không bị ngộp thở.

Ngoài ra, nếu không có điều kiện để mua khẩu trang N95, N99, người dân có thể đeo 2 cái khẩu trang y tế hoặc lót một lớp khăn giấy ở bên trong khẩu trang y tế sẽ tăng độ lọc bụi mịn lên đến 90%. “Xin lưu ý chỉ lót một lớp khăn giấy là đủ, nếu lót nhiều lớp giấy hơn sẽ có tác dụng ngược”, TS Đăng nhấn mạnh.