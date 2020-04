Giúp người bị cách ly lập bàn thờ vọng chịu tang cha

Ngày 9.4, thông tin từ Huyện đoàn Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Ban chỉ đạo khu cách ly tại Trường THPT Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An (xã Nghi Ân, thành phố Vinh Nghệ An) đã lập bàn thờ vọng để một người đang cách ly tại đây chịu tang bố vừa qua đời.