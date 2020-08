Hai phụ nữ Bình Định tặng 14.000 khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

Ngày 25.8, ông Lê Thái Bình (Giám đốc Trung tâm Y tế TX.An Nhơn, Bình Định) cho biết chị Phạm Nữ Hiền Ngân (quê ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) đã tặng 5.000 khẩu trang y tế cho cán bộ của đơn vị này và tặng 3.000 khẩu trang y tế cho Thị đoàn An Nhơn để cấp phát cho đoàn viên thanh niên và nhân dân chống dịch Covid-19.

Chị Ngân cũng đã tặng cho Trung tâm Y tế TX.An Nhơn 1 máy đo thân nhiệt và máy rửa tay tự động có tổng trị giá 15,9 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Oanh Vũ (ở P.Bình Định, TX.An Nhơn) cũng đã may và phát miễn phí 6.000 khẩu trang cho người dân tại chợ Bình Định, trước cổng Trung tâm Y tế An Nhơn và các khu dân cư P.Nhơn Hưng, P.Nhơn An...