Hành khách và nhân viên trạm dừng ẩu đả vì 'miếng bánh sống'

Sự việc xảy ra tại trạm dừng chân Đại Phú (xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc, Đồng Nai), không phải tại trạm dừng chân bò sữa Long Thành như thông tin lan truyền ban đầu.

Khách tố bị hành hung trước

Nên xem clip do camera quán ghi lại, từ đó sẽ sớm có kết luận đúng sai của vụ việc, ai là người kiếm chuyện trước sẽ rõ. Nguyen Bang

Ngày 1.8, trả lời PV Thanh Niên, anh Trương Kim Hùng (30 tuổi, TP.HCM) vẫn không quên được buổi tối cách đây 2 ngày khi cả gia đình bị bao vây. Theo lời kể của anh: Cả nhà thuê xe 45 chỗ đi du lịch tối đó về lại TP.HCM thì ghé trạm dừng chân Đại Phú. Người nhà anh là cô Ngọc Nhung ghé mua bánh phèn la cho mấy cháu nhỏ ăn. Thấy bánh đang còn trắng và cứng không ăn được nên cô Nhung quay lại quầy nhờ nhân viên bán bánh chiên lại cho chín, sợ mấy cháu nhỏ ăn vào đau bụng. Nhân viên trả lời đại ý: Ăn không được thì nên vứt đi khiến cô Nhung bức xúc và có nói lại rằng: “Em còn nhỏ, đáng tuổi con cháu cô sao nói chuyện mất lịch sự và thô lỗ vậy”. Sau đó hai bên lời qua, tiếng lại và một số nhân viên quán hành hung rồi lao vào đạp cô Nhung.

“Người nhà tôi thấy bất bình nên vào can ngăn và bảo vệ cô Nhung, thế là gần 20 người trong trạm dừng chân vác gậy gộc lao vào ẩu đả với gia đình tôi”, anh Hùng thuật lại. Thấy vậy, anh Hùng hô hoán cho cả gia đình rút hết ra xe để đi. Thế nhưng, khi xe chuẩn bị rời đi thì nhân viên trạm dừng chân lao tới lấy ghế chắn ngang đầu, đuôi và gọi tài xế xuống “nói chuyện”.

Sự việc giằng co khoảng 30 phút thì lực lượng Công an xã Xuân Phú có mặt, sau đó yêu cầu đưa cả xe về trụ sở để giải quyết. “Xe về đến trụ sở công an lúc khoảng 19 giờ nhưng mãi gần 0 giờ xe và đoàn khách mới được cho đi”, anh Hùng bức xúc.

Công an huyện đang điều tra

Chưa biết đúng sai, nhưng sống cứ một câu nhịn

chín câu lành thì xã hội sẽ tốt đẹp Yen Le

Trả lời PV Thanh Niên, ông Vũ Nguyên Huy (chủ trạm dừng chân Đại Phú) thừa nhận có vụ việc trên. Theo ông Huy, sau khi khách yêu cầu chiên lại bánh phèn la thì nhân viên của trạm đã đồng ý chiên lại. Tuy nhiên vị khách này vẫn không chịu mà còn hung hãn rồi chửi bới, xúc phạm đến nhân viên. Từ đó lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả nhau.

“Sự việc xảy ra làm 4 nhân viên của trạm dừng chân bị thương, trong đó có 1 người phải khâu 4 mũi ở mắt vì bị một trong số hành khách đi chung xe vác ghế gỗ ném văng phải. Sau đó chính chúng tôi gọi Công an xã Xuân Phú tới để giải quyết”, ông Huy khẳng định.

Theo chia sẻ của ông Huy, do trạm dừng chân là nơi làm ăn buôn bán nên không có chuyện hành xử như phía khách thuật lại. “Số người chúng tôi đông hơn, nếu cố tình vây khách, hay hành hung thì chúng tôi đã không gọi công an đến giải quyết”.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Nga, Phó trưởng công an xã Xuân Phú, xác nhận sự việc xảy ra tại trạm dừng chân Đại Phú. “Công an xã xuống lập biên bản và mời hai bên về trụ sở để làm việc. Sau đó công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an H.Xuân Lộc. Hiện nay phải chờ kết quả xác minh, điều tra từ phía công an huyện mới có cơ sở cung cấp thông tin chính xác cho báo chí”, ông Nga nói.