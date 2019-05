Hành trình chiến thắng 'Thần Chết' của người mẹ ung thư và Bình An

Ngày 22.5.2019, Bệnh viện K Trung Ương phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện một ca đẻ mổ đặc biệt cho sản phụ N.T.L ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang mắc ung thư vú giai đoạn muộn. Sản phụ phát hiện mình mắc bệnh ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Được các bác sĩ tư vấn đình chỉ thai kỳ để điều trị nhưng sản phụ từ chối để con được chào đời. Ngày 22.5, ekip gồm hàng chục y bác sĩ của hai bệnh viện thực hiện ca mổ bắt con ở tư thế ngồi do thai phụ không thể nằm. Đây được đánh giá là tư thế khó để mổ sinh. Ca mổ được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vòng ít phút. Đỗ Bình An đã chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình. Bé nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để vào lồng ấp chăm sóc đặc biệt. Sản phụ N.T.L được chuyển vào phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện K Trung ương để hồi phục sau sinh. Đến ngày 24.5, bé Bình An đã có thể thở máy qua mũi, bắt đầu ăn được sữa và sức khỏe chuyển biến tốt. Sản phụ N.T.L cũng được ra khỏi phòng hồi sức tích cực và bắt đầu tỉnh táo.