'Hiền, Nhung, Lâm yêu Trâm', đủ kiểu viết bậy chữ Việt khắp nơi ở Huế

Tranh thủ lúc rảnh rỗi khi đến TP.Huế trong chuyến công tác cho Vòng chung kết giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2018 , chúng tôi thuê xe máy, ghé qua các di tích lịch sử để tham quan. Một xứ Huế mộng mơ với phong cảnh đẹp, kiến trúc đặc trưng đã níu chân nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nhưng đôi khi lại xuất hiện những kẻ phá bĩnh một chuyến tham quan thú vị. Đó là những dòng chữ viết vẽ bậy ngay tại các điểm du lịch mà hẳn là ai đó muốn “lưu danh muôn đời” hay công khai với cả thế giới tình cảm của họ.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi được.

Tại khu trưng bày các khẩu thần công trước Ngọ Môn - một trong những di tích kiến trúc thời Nguyễn trong quần thể di tích cố đô Huế, các cột gỗ lim trở thành "nơi bày tỏ" tình cảm của một số người, không chỉ là những trái tim nguệch ngoặc mà còn có cả những câu tiếng Anh "kinh điển" như I love you, I miss you, I want you...

Cầu Trường Tiền - cây cầu thế kỷ và là một biểu tượng không thể thay thế của đất Thần kinh cũng là nơi giãi bày tâm sự của một số người. Không biết liệu cuốn nhật ký "mở" của ai đó, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 với câu "Hôm nay sẽ hết buồn" sẽ được viết tiếp hay không? Cầu Trường Tiền - cây cầu thế kỷ và là một biểu tượng không thể thay thế của đất Thần kinh cũng là nơi giãi bày tâm sự của một số người. Không biết liệu cuốn nhật ký "mở" của ai đó, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 với câu "Hôm nay sẽ hết buồn" sẽ được viết tiếp hay không?