Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 26.2, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập thường trực, dẫn đầu đã đến thăm hỏi và chúc mừng Ngày thầy thuốc VN 27.2, đồng thời trao quà hỗ trợ cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm y tế Q.Tân Bình 50 triệu đồng, cùng 100 bộ đồ kháng khuẩn (do Công ty may thời trang FGL phối hợp 5S Weaving gửi tặng) để tiếp sức đơn vị này phòng, chống dịch Covid-19 . Tham dự buổi gặp mặt, có bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế, và một số cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).