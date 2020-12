Học bổng nghĩa tình đến với học sinh vùng lũ miền Trung

Vừa trở về sau khi tham gia đoàn tình nguyện hỗ trợ người dân H.Bắc Trà My, H.Nam Trà My sửa chữa lại nhà sau đợt mưa lũ hồi tháng 10, anh Trần Thới, Bí thư Đoàn khối phố An Bàng (P.Cẩm An, TP.Hội An) cũng đã có mặt để nhận quà. Theo anh Thới, đợt mưa bão vừa rồi anh em thanh niên dường như làm việc với tần suất 200%. Nào là tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19, di dời dân đến nơi an toàn tránh bão, kê bao cát cứu biển Cửa Đại, biển An Bàng… “Phần quà được nhận hôm nay là nguồn động viên rất lớn đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn đầy khó khăn này. Thay mặt các anh em, xin cảm ơn những nhà hảo tâm và Báo Thanh Niên đã quan tâm”, anh Thới nói.