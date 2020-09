Học sinh lớp 5 tử vong vì tường rào nhà dân sát cổng trường đổ sập

Sự việc đau lòng này khiến cư dân mạng thêm bức xúc và lo lắng về sự an toàn cho các cháu.

Khoảng 9 giờ sáng 11.9, đang giờ ra chơi, một học sinh của Trường tiểu học Nam Lộc (xã Thượng Tân Lộc, H.Nam Đàn, Nghệ An) là em N.H.L (lớp 5C) ra ngoài cổng trường chơi. Khi L. vừa bước ra khỏi cổng trường, bất ngờ bức tường rào nằm sát cổng trường ngăn cách trường và một nhà dân đổ ập xuống, đè lên người L. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân tử vong do bị thương quá nặng.

Ông Trần Đình Nhường, Hiệu trưởng Trường Nam Lộc, cho biết cổng trường luôn đóng sau khi vào giờ học, kể cả giờ ra chơi. Theo thông tin của ông Nhường thì sáng 11.9, nhà trường mua một số chậu hoa để trồng và khi người chở chậu hoa đến, bảo vệ trường mở cổng để vận chuyển chậu cảnh vào sân trường. Trong giờ ra chơi, do bảo vệ đang bận hỗ trợ người chuyển chậu cây nên em L. đã ra trước cổng trường chơi và gặp nạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện trường vụ việc là một đoạn bức tường rào cao khoảng 1,2 m được xây bằng một lớp gạch táp lô đã khá lâu bị sập xuống. Đoạn còn lại chưa bị sập xuất hiện một số vết nứt cũ. Bà Trần Thị Lý (nhà cạnh trường) cho biết lúc đó bà đang bán hàng ở tiệm tạp hóa của gia đình nằm gần cổng trường. Sau khi nghe tiếng động mạnh, bà chạy ra kiểm tra thì thấy em L. bị gạch đè lên người. Bà Lý lập tức bế em L. chạy sang trạm y tế xã phía đối diện cổng trường để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bà Lý cho biết, bức tường này đã được xây từ lâu và không phải gia đình bà xây. “Thỉnh thoảng học sinh hiếu động cũng hay trèo lên bức tường này chơi vì sát bức tường có một cây nhãn, nhà trường đã nhắc nhưng cũng không quản lý hết được”, bà Lý nói. Ông Trần Đình Nhường cho biết năm 2015 khi ông về làm hiệu trưởng đã thấy có bức tường này và ông cũng không rõ do nhà trường hay gia đình bà Lý xây.

“Không lường được rủi ro”: Trách nhiệm của ai?

Ông Lê Trung Sơn, Trưởng phòng Giáo dục H.Nam Đàn, cho biết trước khi năm học mới bắt đầu, phòng đã chỉ đạo các trường kiểm tra cơ sở vật chất để đảm bảo đủ điều kiện và an toàn cho việc dạy và học. “Vụ tai nạn này là sự việc rất đau lòng, bất ngờ, không ai lường được”, ông Sơn nói.

Theo ông Trần Đình Nhường, trước thời điểm năm học mới bắt đầu, đã có 3 đoàn của Phòng Giáo dục và UBND xã đến khảo sát cơ sở vật chất. Vì đang thiếu phòng học và một số cơ sở vật chất khác nên nhà trường đã đề nghị UBND xã đầu tư để xây dựng một số hạng mục. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên xã hứa sẽ đầu tư để khắc phục dần.

Về bức tường bị sập, ông Nhường cũng cho rằng đoạn này nằm phía ngoài cổng trường, từ con đường chính đã được ngăn cách bởi con mương thoát nước nên ít ai ngờ nó gây nguy hiểm cho học sinh. “Năm 2019, một đoạn tường của bức tường này nằm phía trong cổng trường cũng bị sụt do mưa lũ, trường đã báo cáo xã và xã cho sửa lại, chưa cho xây mới vì kinh phí khó khăn và thấy bức tường còn khá tốt”, ông Nhường nói và cho rằng, vụ sập tường này là một rủi ro nhà trường không thể lường trước được.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết theo quy định, cổng trường tiểu học sẽ phải đóng kín ngay sau khi vào học. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã đến hiện trường kiểm tra sự việc, hỗ trợ và chia buồn với gia đình. Sở đã đề nghị làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này và hiện đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng để có phương án xử lý và cũng yêu cầu các trường học tiếp tục rà soát cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho học sinh. Hiện Công an H.Nam Đàn đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.