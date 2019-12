Hơn 1 năm, không làm xong 480 m đường nội thị

Thi công ì ạch

Năm 2018, UBND H.Quế Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT611 đoạn nội thị qua TT.Đông Phú với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỉ đồng do UBND H.Quế Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Nhật Duy. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và phục vụ đi lại của người dân địa phương. Thế nhưng sau hơn 1 năm thi công, 480 m đường vẫn dở dang.

Ông Nguyễn Văn Quang, một người dân ở tổ dân phố Thuận An (TT.Đông Phú), có nhà nằm cạnh đường ĐT611, cho biết công trình thi công đầu tháng 10.2018, kể từ đó đến nay người dân hai bên đường phải sống chung với ô nhiễm khói bụi lẫn tiếng ồn. Nhiều hộ cũng không thể buôn bán. “Việc thi công ì ạch ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Ban đêm, khi đèn đường chưa sáng, nhiều người còn “sập bẫy” ổ voi, ổ gà”, ông Quang ngao ngán nói.

Ông Võ Văn Thiêu, ở tổ dân phố Thuận An, cũng cho hay do tuyến đường ĐT611 nối H.Quế Sơn với H.Nông Sơn nên mỗi ngày có hàng trăm phương tiện lớn nhỏ lưu thông qua lại, gây nguy cơ mất an toàn thường trực.

Do vướng mặt bằng ?

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TT.Đông Phú, tiến độ thi công cả một năm chưa xong có nguyên nhân do "vướng" mặt bằng. “Khi tiến hành giải phóng mặt bằng, người dân không đồng ý, địa phương phải có nhiều cuộc họp để đối thoại, vận động. Khi dân đồng ý giải phóng mặt bằng thì tiếp tục vướng khâu áp giá đền bù, nhiều hộ không chấp nhận vì cho rằng mức giá đền bù thấp”, ông Được nói.