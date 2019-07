Hợp sức tìm người thân cho thanh niên 'đi lạc' từ Đà Nẵng vào Bà Rịa

Câu chuyện “sinh viên ngành y” đi lạc từ Đà Nẵng và Bà Rịa- Vũng Tàu khiến cộng đồng mạng không ngừng theo dõi những ngày qua. Cụ thể, cuối tuần rồi, người dân phát hiện nam thanh niên nằm trên vỉa hè đường ven biển Long Hải với vẻ mệt mỏi, đã nhanh chóng báo Công an TT.Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Sau đó, thanh niên này được đưa vào một cơ sở y tế trên địa bàn TT.Long Hải để thăm khám. Nhận thấy người này có biểu hiện bệnh nên cơ quan chức năng đã chuyển lên Bệnh viện (BV) Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Hết lòng tìm người nhà cho bệnh nhân

tin liên quan Nam thanh niên đi lạc từ Đà Nẵng vào Bà Rịa: Cha nói 'con bị loạn não' Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa, cho biết nam thanh niên được đưa đến BV với chẩn đoán ban đầu là loạn thần, nói trước quên sau. “Do bệnh nhân không có người nhà nên BV phối hợp với Công an P.Long Tâm lưu giữ để chăm sóc sức khỏe. BV đã họp và đề nghị chuyển lên BV Tâm thần tỉnh để điều trị theo tuyến”, bác sĩ Hương cho hay. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa, cho biết nam thanh niên được đưa đến BV với chẩn đoán ban đầu là loạn thần, nói trước quên sau. “Do bệnh nhân không có người nhà nên BV phối hợp với Công an P.Long Tâm lưu giữ để chăm sóc sức khỏe. BV đã họp và đề nghị chuyển lên BV Tâm thần tỉnh để điều trị theo tuyến”, bác sĩ Hương cho hay.

Khi thanh niên này nằm trong BV, anh Phan Minh Hiếu, chuyên viên Phòng Công tác xã hội BV Bà Rịa, đã túc trực hỏi han sức khỏe, hoàn cảnh gia đình nhưng người này không nhớ. Qua những thông tin chắp nối, anh Hiếu biết được nạn nhân đi lạc từ Đà Nẵng vào Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng không biết đi bằng phương tiện nào. Sau đó, anh chụp hình nam thanh niên và chia sẻ trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng truy tìm thân nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh Hiếu biết được nam thanh niên tên Trần Đức Minh (21 tuổi, quê Gia Lai) đang học tại Đà Nẵng. Tiếp đó, qua cộng đồng mạng chia sẻ và thông tin của anh Minh dần lộ diện, người nhà của anh cũng được tìm thấy. Anh Hiếu nhanh chóng báo cho gia đình anh Minh biết, đồng thời giữ nạn nhân lại BV chờ người nhà từ Gia Lai xuống đón con.

Trần Đức Minh lúc kiệt sức trên vỉa hè đường ven biển ở Long Hải... và lúc được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa điều trị (3)

Đoàn tụ

Tuy nhiên, đến sáng 13.7, khi anh Hiếu ra khỏi BV thì anh Minh cũng liền bỏ đi. Ngay trong ngày, anh Hiếu báo công an, đồng thời tổ chức đi tìm. Anh chạy xe khắp các nơi trong nội thị Bà Rịa và nhờ cộng đồng mạng tiếp tục tìm kiếm. Chiều tối cùng ngày, anh Hiếu phát hiện Minh trong một tiệm internet, liền phối hợp với công an đưa về trụ sở Công an P.Long Tâm để lưu giữ chờ người nhà đến nhận.

tin liên quan Lạc mẹ mất trí nhớ, lên mạng cầu cứu: Anh thợ sửa xe tốt bụng 'xuất hiện' Anh Hiếu cũng đã bỏ tiền mua quần áo, thức ăn rồi cùng Minh ngồi tại trụ sở Công an P.Long Tâm để chờ người thân đến đón. Khoảng 21 giờ ngày 13.7, anh Minh đã được bàn giao cho cha mẹ ruột. Thông tin này cũng được Công an P.Long Tâm xác nhận hôm qua 14.7. Anh Hiếu cũng đã bỏ tiền mua quần áo, thức ăn rồi cùng Minh ngồi tại trụ sở Công an P.Long Tâm để chờ người thân đến đón. Khoảng 21 giờ ngày 13.7, anh Minh đã được bàn giao cho cha mẹ ruột. Thông tin này cũng được Công an P.Long Tâm xác nhận hôm qua 14.7.

“Do anh Minh không có chứng minh thư nhưng qua cách nói chuyện với gia đình và tên tuổi của anh này trên sổ hộ khẩu, chúng tôi đã làm biên bản bàn giao cho gia đình. Ngay trong đêm, gia đình đã đưa anh Minh về lại Gia Lai”, một cán bộ Công an P.Long Tâm nói và cho biết thêm Minh là sinh viên ngành y, đang học năm 4 tại một trường đại học ở Đà Nẵng. Thời gian vừa qua anh này có dấu hiệu rối loạn tâm thần, hay bỏ nhà đi vài ngày nhưng sau đó tự về. Tuy nhiên, lần này anh bỏ đi rất nhiều ngày, gia đình tìm cũng không thấy.

Sau khi tiếp nhận, gia đình anh Minh cũng cam kết đưa con mình về cơ sở y tế để chữa trị.