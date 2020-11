Hướng về miền Trung: Trang bị áo đi mưa loại tốt cho lực lượng tuyến đầu

Ngày 5.11, ngay sau khi nhận 216 bộ áo mưa loại tốt (trị giá 1 triệu đồng/bộ) do Công ty TNHH GIVI Việt Nam (trụ sở tại Long An) gửi tặng, PV Thanh Niên đã tổ chức trao cho Bộ Chỉ huy Quân sự , Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích tỉnh Quảng Bình. Đây là những lực lượng đã đóng góp rất nhiều công sức, có mặt kịp thời ở tuyến đầu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Sản phẩm áo mưa GIVI giúp người sử dụng thoải mái và an toàn hơn, trên áo có in phản quang để tăng cường sự nhận biết vào ban đêm hay trời mưa. Ngoài ra, phía trước áo có túi ngực, sau lưng áo có lỗ thông hơi, trên tay áo và ống quần có gai xù để điều chỉnh ống tay hay ống quần... Áo còn có lớp lưới bên trong để giảm sự cọ xát gây khó chịu trực tiếp với lớp vải phủ ngoài, đặc biệt giúp giữ ấm khi mưa bão.