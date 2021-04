Kết quả xổ số hôm nay - KQXS - Xổ số trực tiếp thứ Tư 28.4.2021

Sau khi giàn cục nóng điều hòa bị đổ sập ở Chung cư An Bình Plaza (Hà Nội), nhiều phụ huynh vô cùng bất an bởi trường mầm non ở đây cũng có một giàn đỡ, có thể rơi bất cứ lúc nào.