Khai báo di biến động dân cư ngày đầu tuần ở TP.HCM: Không ùn ứ

Sáng sớm, bà T.H chạy xe máy đến bệnh viện đi làm như thường lệ, sau khi xuất trình giấy tờ qua chốt Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh) thì bà được một cán bộ hỏi: “Chị khai báo chưa?”. Người phụ nữ liền xuất trình tờ khai y tế ở bệnh viện của mình làm việc, tuy nhiên bà được giải thích phải khai báo di biến động dân cư trước khi qua chốt.

Lát sau, ông L.V.H (61 tuổi, shipper) qua chốt kiểm soát Phan Đăng Lưu. Ông H. cho biết mình chưa khai báo di biến động dân cư nên dừng lại trước chốt để được hướng dẫn, tuy nhiên “khai mãi mà chẳng xong” vì ông mắt kém, thao tác trên điện thoại không được nhanh. Nhờ sự hướng dẫn của một cán bộ công an, ông mới làm được.

Lực lượng chức năng cho biết ngoài việc nhanh chóng quét mã, kiểm tra giấy tờ cho người dân sớm qua chốt, nếu có đông người sẽ lập tức xả chốt, tránh tình trạng ùn ứ.

Trước đó, ngày 29.8, các chốt kiểm soát nội thành lại bắt đầu kiểm tra mã khai báo di chuyển nội địa của người dân TP.HCM khi ra, vào chốt. Theo đó, công dân buộc khai báo phải xuất trình mã QR cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.