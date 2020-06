Khám nghiệm pháp y tử thi bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga

Tối 29.6, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội xã Thanh Mỹ (TX.Sơn Tây, Hà Nội), cho biết xã này chưa thể đưa bé Nguyễn Văn An (24 ngày tuổi, bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga ) về an táng vì lực lượng chức năng đang tiến hành pháp y để phục vụ điều tra.

Theo bà Thảo, sau khi nhận được thông tin bé An qua đời tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bà đã cùng 4 cán bộ xã Thanh Mỹ tới chờ làm các thủ tục đưa bé về an táng. Đồng thời, người thân cũng liên hệ để nhận bé An về. Tuy nhiên, đến hơn 20 giờ tối 29.6, người thân bé An vẫn chưa có mặt.

“Chắc chúng tôi phải về, đợi đến sáng mai mới nhận bàn giao thi thể bé An được vì đang phải phục vụ công tác điều tra”, bà Thảo thông tin.

Đền Mẫu, nơi phát hiện bé An Ảnh Trần Cường

Thông tin với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Thanh Mỹ cho biết đơn vị này đã hoàn tất công tác chuẩn bị, dự kiến sẽ an táng bé An tại nghĩa trang xã Thanh Mỹ. Trước đó, theo thông tin từ Công an TX.Sơn Tây, khoảng 15 giờ 40 chiều 8.6, người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo; 2 mắt, mũi, miệng... đang bị dòi bọ bám. Cháu bé đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu và được đặt tên là Nguyễn Văn An. Thời điểm nhập viện, bé An bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Mẹ bé An tại cơ quan điều tra Ảnh Trần Cường

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TX.Sơn Tây phối hợp Viện KSND thị xã và các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đến chiều 9.6, Công an TX.Sơn Tây xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (31 tuổi, trú tại Hà Nam), mẹ ruột của bé. Tại cơ quan công an, P.T.T khai nhận, ngày 6.6 đã đón xe buýt lên TX.Sơn Tây chơi, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì trở dạ.

P.T.T đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ) tự sinh con, sau đó trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ con và xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội.