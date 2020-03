Khu cách ly Củ Chi, tiếp viên hàng không nhảy vũ điệu rửa tay Ghen Cô Vy

"Cầu mong các bạn an lành, mau chóng trở về bên gia đình", "Chúc các bạn đồng nghiệp của tôi luôn bình an, an nhiên tự tại", "Nhìn vừa thương vừa yêu. Cầu cho mọi người bình an"... là những lời chúc, chia sẻ của cộng đồng tiếp viên gửi đến những đồng nghiệp đang trong khu cách ly.