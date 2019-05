Lâm Đồng 'trảm' xe hết 'đát', chủ tịch huyện chịu trách nhiệm nếu tái diễn

UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh vừa ban hành chỉ thị nghiêm cấm các loại xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh và xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, dù đã bị cấm nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều phương tiện giao thông không đăng ký, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật theo quy định nhưng vẫn tham gia giao thông trên các tuyến đường của địa phương (đặc biệt là xe công nông, xe cơ giới 3 -4 bánh tự chế, xe hết niên hạn sử dụng) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến các phương tiện này.

G.B Xe công nông lưu thông trên đường

Theo chỉ thị này, UBND tỉnh giao công an tỉnh tham mưu để lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các loại xe nói trên; nếu phát hiện đang lưu hành trên đường thì xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu sung công quỹ; còn đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp phải đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định; trong trường hợp phát hiện còn lưu giữ tại các hộ gia đình hoặc nơi khác thì vận động chủ phương tiện tháo dỡ, hủy bỏ, cam kết không đưa xe vào tham gia giao thông.

Tỉnh giao trách nhiệm cho Trưởng công an cấp huyện, Đội trưởng Đội CSGT phụ trách địa bàn trong việc chỉ đạo xử lý dứt điểm các loại phương tiện này tham gia giao thông trên các tuyến đường, nếu địa bàn nào còn để các loại phương tiện này hoạt động thì Trưởng công an cấp huyện phải chịu trách nhiệm với giám đốc Công an tỉnh.

G.B Một xe công nông đang lưu thông bị lực lượng CSGT xử lý

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách và thông báo các chủ phương tiện thực hiện ngay việc tháo dỡ, hủy bỏ triệt để các phương tiện nói trên đang hoạt động ở địa bàn trước ngày 30.7.2019.

Gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, hủy bỏ các phương tiện này. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan, thực hiện nhiều giải pháp để dẹp triệt để các loại xe nói trên, nếu địa phương nào để xe công nông, xe 3 – 4 bánh tự chế, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.