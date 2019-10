Làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 tố bảo vệ trường dâm ô trong nhà vệ sinh

Sáng 5.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, UBND quận đã chỉ đạo công an quận gấp rút điều tra vụ nữ sinh tố bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh một trường THCS trên địa bàn quận.

“Hiện công an đã lấy lời khai của những người liên quan. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận, được hội phụ nữ, hội bảo vệ quyền trẻ em đặc biệt quan tâm nên ngay khi có kết quả điều tra , quận sẽ thông tin đến các cơ quan báo đài và có hướng xử lý phù hợp”, ông Thiện khẳng định.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.10, nữ sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn quận mượn điện thoại của thầy giáo thể dục gọi về nhà kể cho phụ huynh nghe sự việc bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, phụ huynh đã đến trường yêu cầu làm rõ sự việc.

Cũng trong sáng 5.10, lãnh đạo nhà trường xác nhận có vụ việc nữ sinh tố bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh tại trường vào ngày 1.10. Nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã đình chỉ công tác đối với bảo vệ, đồng thời phối hợp công an làm rõ.

“Hiện nữ sinh đã đi học lại bình thường, tâm lý tạm ổn định. Chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho công an điều tra nên mọi kết luận sẽ do cơ quan công an cung cấp”, lãnh đạo nhà trường nói.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội Luật sự, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết Hội đã tiếp nhận thông tin vụ việc, đang chờ kết quả giám định pháp y.