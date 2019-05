Lập hệ thống cảnh báo cho người dân có mức sử dụng điện tăng đột biến

Sau khi Thanh Niên đăng bài “ Người miền Trung lên Facebook 'than trời' vì hóa đơn tiền điện, cam chịu nóng bức ”, EVNCPC cho biết trước đó, đơn vị đã chủ động thiết lập hệ thống cảnh báo nhằm khuyến cáo đối với khách hàng sử dụng điện tăng vọt ở khu vực TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, trong thời gian 1 tuần, nếu sản lượng điện của khách hàng nào tăng 30% so với kỳ tháng trước thì hệ thống tự động gửi thông tin cảnh báo đến khách hàng để khách hàng có thể theo dõi, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, đối với khách hàng có sản lượng tăng biến từ 50% trở lên so với kỳ tháng trước, EVNCPC sẽ tiến hành phúc tra 2 lần việc ghi chỉ số công tơ, tìm nguyên nhân việc tăng sản lượng đột biến là do khách hàng tăng sử dụng thiết bị điện hay do chạm chập đường dây sau công tơ. Nếu nguyên nhân do chập đường dây thì sẽ có biện pháp xử lý nhanh chóng.

ẢNH: HUY ĐẠT Nếu sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng 50% so với cùng kỳ tháng trước, EVNCPC sẽ nhanh chóng kiểm tra nguyên nhân tăng đột biến này

EVNCPC cũng khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày, có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Theo số liệu thống kê, phụ tải sinh hoạt của toàn khu vực miền Trung - Tây nguyên trong tháng 4.2019 tăng hơn 18% so với tháng 4.2018 và tăng 17.49% so với tháng 3.2019. Đây cũng là nguyên nhân góp phần khiến hoá đơn tiền điện của người dân miền Trung tăng vọt tháng vừa qua.

Được biết trước đó, ngày 8.5, 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh giá điện của Bộ Công thương đã được tiến hành tại 5 tổng công ty. Đoàn kiểm tra tại EVNCPC do ông Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục điều tiết điện lực dẫn đầu. Kết luận kết quả kiểm tra bước đầu của các đoàn công tác Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện tại các tổng công ty điện lực và các doanh nghiệp ở ba miền Bắc, Trung, Nam không phát hiện bất thường.