Lập tủ sách phục vụ người cách ly tập trung do dịch Covid-19

Ngày 23.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản về việc hỗ trợ đời sống tinh thần tại điểm cách ly tập trung do dịch Covid-19.

Sở VH-TT TP phối hợp với Sở Y tế TP và các cơ quan liên quan triển khai biện pháp đảm bảo vệ sinh, khử trùng trong quá trình thực hiện tủ sách di động mini; phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự TP khảo sát, nếu cần thiết thì bổ sung một số trang, thiết bị tập luyện thể dục thể thao trên tiêu chí rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhưng không tập trung đông người tại các điểm cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam.

Trước đó, vào tối 20.3, ông Thơ đã đến thăm đột xuất một số địa điểm cách ly và các chốt kiểm tra ở các cửa ngõ TP.

Sau buổi buổi thăm, ông Thơ nhận thấy bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp an toàn về y tế, cung cấp các bữa ăn bảo đảm chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm thì việc chăm sóc, hỗ trợ đời sống tinh thần đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly do dịch Covid-19 tại các địa điểm tập trung, nhất là với những người nước ngoài cũng hết sức quan trọng.

“Tại các địa điểm tập trung của người Việt Nam còn có không gian sân vườn thoáng mát, có thể đi dạo bộ, còn đối với người nước ngoài đang cách ly trong khách sạn, không gian bó hẹp trong căn phòng nên sẽ có phần bức bối, nhàm chán. Do vậy, chúng ta nên nghiên cứu, thực hiện việc thành lập các tủ sách mini để đưa đến các địa điểm tập trung. Việc triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về y tế”, ông Thơ nói.