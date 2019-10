Liệt nửa người, 9X ung thư máu vẫn tự tin tỏa sáng trên sàn catwalk cùng Á hậu

We are enough (được tổ chức tối 11.10 tại TP.HCM) là chương trình được Á hậu Hoàng Thùy tâm huyết và ấp ủ từ rất lâu, dành riêng cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, với ý nghĩa tôn vinh nghị lực sống và khuyến khích sự tự tin.