Lo sợ vì sạt lở núi ở Hải Phòng

Núi Thiên Văn nằm ngay trung tâm Q.Kiến An là ngọn núi có độ dốc lớn. Xung quanh núi là các khu dân cư đông đúc. Thời gian gần đây, do tác động của thiên nhiên và quá trình đô thị hóa nên mỗi khi có mưa lớn, người dân và chính quyền địa phương lại nơm nớp lo núi sạt lở

Trong thực tế, đã có nhiều vụ sạt lở xảy ra. Gần đây nhất, cuối tháng 7.2018, mưa lớn khiến núi Thiên Văn sạt lở tại hơn 10 điểm, riêng P.Trần Thành Ngọ có 5 điểm. Trong đó, gia đình ông Hoàng Văn Tuấn ở số 1240 Trần Nhân Tông bị đá và cây đổ từ trên núi làm sập mái nhà.

Tháng 5.2013, sau trận mưa lớn, hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống khu dân cư thuộc P.Trần Thành Ngọ, ảnh hưởng tới 11 hộ dân. Ngày 21.9.2014, do trận mưa sau bão, một vụ sạt lở đã vùi lấp chùa Liên Hoa và 3 hộ dân liền kề.



Theo Phòng Kinh tế Q.Kiến An, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao là Tổ dân phố số 14, P.Trần Thành Ngọ và Tổ dân phố Nam Sơn 3, P.Văn Đẩu. Khu vực này có 117 hộ với 742 nhân khẩu. Khu vực có sườn dốc đứng, nguy cơ sạt lở cao có chiều dài khoảng 300 m, kéo dài từ đường Trần Nhân Tông sang đường Trần Thành Ngọ với 40 hộ dân.

Chị Vũ Thị Huệ (33 tuổi, ngụ 41/1198 Trần Nhân Tông, Q.Kiến An) cho hay: "Thỉnh thoảng lại có đá rơi, mấy hôm trước có một cục to đùng rơi nứt cả tường. Ngày mưa thì nước từ trên núi đổ xuống như lũ.

Cứ có bão là các anh cán bộ trên phường phải xuống vận động đi sơ tán”. Còn ông Vũ Xuân Am (66 tuổi, ngụ nhà 37 ngõ Trần Nhân Tông) nói: “Chúng tôi mong mỏi được di dời. Thực tế, cán bộ quận đã xuống đo đạc và nói có dự án di dân từ lâu rồi. Mấy hôm trước, cả chủ tịch TP cũng đến, nhưng chẳng biết có triển khai được hay không”.

Việc ông Am nhắc đến chính là dự án Phòng chống sạt lở núi Thiên Văn do UBND Q.Kiến An đã đề xuất UBND TP.Hải Phòng. Dự án đã được UBND TP.Hải Phòng trình HĐND TP.Hải Phòng phê duyệt nhưng chưa thông qua vì chưa bố trí được nguồn vốn.

Ngày 4.9.2018, sau khi xuống kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã yêu cầu di dời dân cư trong vùng sạt lở. Việc này đang được UBND Q.Kiến An và Sở NN-PTNT TP.Hải Phòng phối hợp thực hiện. Trước mắt sẽ di dời 7 hộ dân trong khu tập thể cũ tại ngõ 1198 Trần Nhân Tông đến khu đất thuộc P.Đồng Hòa, Q.Kiến An.

Ông Vũ Hữu Đương, Trưởng phòng Kinh tế Q.Kiến An, cho biết: “Để phòng tránh mọi rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, UBND Q.Kiến An rất mong HĐND, UBND TP.Hải Phòng xem xét và ưu tiên bố trí nguồn vốn để dự án sớm được triển khai, góp phần ổn định đời sống người dân”.