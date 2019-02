Lượng khách du xuân Quảng Ninh đông kỷ lục

Chưa có năm nào, không khí lễ hội xuân ở Quảng Ninh nhộn nhịp như Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chùa Ba Vàng (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) là nơi được du khách đến chiêm bái cầu an khá sớm. Bắt đầu từ mùng 2 tết, tuyến đường từ quốc lộ 18A dẫn về chùa Ba Vàng lúc nào cũng nườm nượp phương tiện ra vào, nhiều hôm xảy ra ùn tắc cục bộ cả ngày.

Bà Nguyễn Thuý Vân, du khách từ Hải Phòng, cho biết: “Năm nay, tôi đi lễ chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông ở Quảng Ninh, thấy không gian lễ hội ở đây được chuẩn bị chu đáo. Nhất là không có tình trạng ăn xin, hàng quán bủa vây như ở nhiều nơi”.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong dịp Tết Nguyên đán, từ 2.2 - 14.2 (tức từ 28 âm lịch đến mùng 10 tháng giêng), Quảng Ninh thu hút hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước, trong đó có khoảng 600.000 khách đến tham quan các điểm tâm linh trên địa bàn. Đây là lượng khách kỷ lục đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán, cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, chỉ riêng khu danh thắng Yên Tử, năm nay lượng khách đã tăng đột biến. Từ 5 - 14.2, đã có 200.000 khách đến chiêm bái tại đỉnh non thiêng này, tăng 20% so với năm 2018. Trong đó, gần 80.000 khách sử dụng cáp treo, 60.000 đi bộ, phí tham quan thu về gần 6 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Dược, Phó trưởng Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho biết để tạo thuận tiện cho du khách năm nay, đơn vị đã bố trí 5 điểm bán vé, với 100 người phục vụ, trong đó, có 1 điểm bán vé tại khu vực tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang).

“Sở dĩ năm nay lượng khách đổ về Yên Tử đông hơn là vì đây là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang mở lối từ tây Yên Tử sang. Năm nay lượng khách đi từ địa phương bạn sang khá đông, với 3 vạn khách trong dịp tết”, ông Dược cho biết.

Ông Lê Trọng Thanh, Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm (đơn vị đang quản lý 2 tuyến cáp treo tại Yên Tử ), cho biết để chuẩn bị cho mùa lễ hội xuân năm nay, công ty đã huy động thêm 300 lao động để phục vụ dịp lễ hội. “Chúng tôi còn bố trí thêm 100 xe điện để phục vụ du khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, các điểm bán hàng đều được niêm yết giá công khai cùng số điện thoại đường dây nóng 24/7”, ông Thanh nói.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Uông Bí cũng đã huy động tới 200 cán bộ, chiến sĩ với 3 vòng an ninh làm nhiệm vụ tại khu danh thắng Yên Tử. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 6 đoàn kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh ăn uống, lưu trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở nào kinh doanh không đảm bảo. Tuy nhiên, tôi yêu cầu tiếp tục duy trì đoàn kiểm tra này, và sẵn sàng kiểm tra đột xuất khi cần”.