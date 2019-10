Mai bỗng nở sớm gần 3 tháng, người miền Tây lo Tết mất vui

Long ) đã có hơn 20% cây mai ra hoa sớm. Với tình trạng này, người trồng mai có khả năng thất thu trong dịp tết. Mai vàng là loại hoa đặc trưng cho mùa xuân của người dân Nam bộ. Hoa thường nở rộ ngay dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vào thời điểm này, còn gần 3 tháng nữa mới tết, tại làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh

Nhiều nghệ nhân lớn tuổi trồng mai ở làng Mai vàng Phước Định cho biết một vài năm trở lại đây hiện tượng mai nở sớm đã xuất hiện nhưng tỷ lệ không cao, chỉ có năm nay là mai nở sớm với tỷ lệ khá cao.

Đang tỉa những hoa nở sớm trong vườn mai của gia đình , ông Bùi Thanh Đạm (ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước) buồn bã nói: “Vườn của tôi có hơn 30 gốc mai lớn, nhỏ. Thời tiết năm nay lượng mưa nhiều, nổi nắng lên thì nóng nên mai nở sớm. Giờ tôi phải cắt hết để nó kịp ra hoa mới chứ không là năm nay ăn tết mất vui”.

Ông Đạm đang cắt bỏ những bông mai nở không đúng thời vụ ẢNH: XUÂN PHÚC

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, làng mai vàng Phước Định đã chuẩn bị hơn 5.000 gốc mai. Tuy nhiên, hiện tại đã có hơn 20% cây mai nở hoa với tỷ lệ hoa nở từ 30 - 80%; có nhiều cây nở toàn bộ. Để khắc phục tình trạng này, mấy ngày qua, các nghệ nhân đã tăng cường cắt bỏ những hoa nở sớm, tỉa cành, đắp gốc và hy vọng những cây mai này có thể ra nụ lại vào đúng dịp tết.

Nói về nguyên nhân mai nở hoa sớm, ông Lê Văn Tý (Trưởng ban đại diện làng mai vàng Phước Định) cho biết: “Thời tiết năm nay, lượng mưa quá nhiều, mưa kéo dài, nay trở lại nắng thành ra hoa nở sớm, số mai nở khoảng 20%. Hy vọng nắng thường như vầy hoài không sao chứ mưa ướt gốc là mai nở nữa. Ướt gốc nhiều quá không được, giờ tới tết muốn mai ra nụ ngon lành phải đậy mủ dưới gốc không cho ướt gốc nếu không sẽ nở kéo dài là coi như xong ”.

Vườn mai nhà ông Tý cũng có nhiều cây nở hoa sớm ẢNH: XUÂN PHÚC

Mai nở sớm khiến nhiều nhà vườn lo lắng thất thu, tết mất vui ẢNH: XUÂN PHÚC

Cũng theo ông Tý, hiện tại làng mai có trên 200 hộ trồng mai, tăng khoảng 15% so với các năm trước. Do nhu cầu của thị trường tăng nên số hộ trồn mai ở làng cũng tăng theo. Hiện làng mai có khoảng 800 gốc mai cổ thụ trên 100 năm tuổi; 19.200 gốc từ 50 - 100 năm tuổi và hơn 30.000 gốc mai tiểu dưới trên 30 năm tuổi, còn số mai dưới 30 năm tuổi nhiều vô số. Do nhu cầu chơi mai kiểng của người dân ngày càng tăng, lên đến hơn 50% so với thời điểm trước, nên lượng mai cung cấp ra thị trường dịp tết cũng tăng cao theo.