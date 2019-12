Mai kiểng Tết Canh Tý bán sớm, người trồng cười tươi thu chục tỉ đồng

Ông Nguyễn Trí Dũng (Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định ) cho biết: “Còn cả tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng hổm rày khách hàng khắp cả nước đến mua mai kiểng sớm hơn mọi năm và mua mai nguyên lá để chở đi chứ không phải mua mai đã lặt lá như những năm trước.

Đến thời điểm 25.11 âm lịch, các làng nghề trồng mai Háo Đức, Thanh Liêm, Trung Định, Thuận Thái… đã bán số lượng lớn thu về trên 10 tỉ đồng rồi. Trong đó, có hộ thu từ 400 triệu đến gần 1 tỉ đồng".

Ông Dũng cho hay hiện nay, khu vực Bàu Sấu (phường Nhơn Hưng) đã hình thành chợ mai kiểng và có trên 20.000 chậu mai đủ mọi kiểu dáng tập kết, giới thiệu và bán cho khách hàng có nhu cầu.

Xe tải mua mai chuyển ra Huế MINH LÊ

Theo ông Dũng, diện tích trồng mai kiểng của 7/7 thôn trong xã lên đến 69,4 ha với trên 1 triệu chậu, trong đó mai tạo dáng chiếm 97,7%, mai bonsai chiếm 1,8% và mai lùm chiếm 0,5%. So với mọi năm, thời tiết năm nay thuận lợi hơn nên mai phát triển đồng đều và tốt, nụ dày, lượng mai kinh doanh dự tính xuất bán có thể gấp rưỡi so với năm ngoái.

Dạo quanh các nhà vườn trồng mai ở xã Nhơn An, chúng tôi thấy rất đông lao động vừa kiểm tra lại dáng từng chậu mai, vừa bứng mai trong chậu xi măng chuyển sang chậu sứ, hoặc chậu xi măng lục giác trang trí khá bắt mắt rồi thuê xe chở đến chợ mai Bàu Sấu trưng bày, bán cho khách hàng.

Thay mai kiểng vào chậu mới MINH LÊ

Anh Nguyễn Trí Quang, một khách hàng ở Huế vào mua mai ở xã Nhơn An, cho biết: “Sau rằm tháng 11 tôi đã vào Bình Định lùng mua mai rồi, điểm tôi chọn là vùng mai vàng xã Nhơn An và Nhơn Phong của thị xã An Nhơn, đặt mua được 400 chậu mai 5 năm tuổi nguyên lá, giá 700 ngàn đồng/chậu. Tùy theo thời tiết ngoài đó mà mình chủ động quyết định lặt lá sớm hay muộn để mai nở đúng Tết”.

Không chỉ các nhà vườn ở xã Nhơn An, 291 hộ trồng mai kiểng ở xã Nhơn Phong cũng khá bận rộn với vụ mai Tết Canh Tý . Theo ông Nguyễn Thuận Mậu, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong, tổng số mai kiểng các hộ trên địa bàn xã trồng là hơn 300 ngàn chậu. Tết năm ngoái toàn xã thu tiền bán mai hơn 17 tỉ đồng, năm nay lượng mai tăng hơn, ước thu cũng từ 25 - 30 tỉ đồng. Đã có 6 hộ vừa bán mai nguyên lá thu về hơn 4 tỉ đồng, trong đó có hộ thu 2 tỉ đồng.

Chợ mai Bàu Sấu MINH LÊ

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn, có 11/15 xã, phường với 1.494 hộ tham gia trồng mai kiểng trên diện tích hơn 145 ha, số lượng trên 1,47 triệu chậu (bình quân 1 hộ trồng 989 chậu). Số hộ trồng mai kiểng nhiều nhất ở xã Nhơn An với 689 hộ, xã Nhơn Phong 291 hộ, xã Nhơn Hạnh 122 hộ, phường Nhơn Hưng 135 hộ, xã Nhơn Hậu 117 hộ…

Doanh thu từ mai kiểng là 85,9 tỉ đồng/năm, chiếm 9,8% cơ cấu giá trị trồng trọt. Hiện thị xã đang xây dựng và triển khai Đề án “Sản xuất, phát triển cây mai vàng Nhơn An” giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, với mục đích nâng cao giá trị cây mai kiểng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.