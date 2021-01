Mang tết ấm áp về với người dân đảo Lý Sơn

Mỗi phần quà là 1 triệu đồng, hỗ trợ người dân đón tết.

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên người đi du lịch đảo Lý Sơn giảm đi rất nhiều, phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của người dân huyện đảo. Trong những ngày qua, do biển động, nên Ban Quản lý cảng Sa Kỳ không cho tàu hoạt động như thường kỳ, vì vậy cả ngày chỉ có 3 chuyến vào, ra. Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn, cho biết để việc đón trả khách được đảm bảo an toàn khi thời tiết không thuận lợi trong thời điểm lượng khách về Lý Sơn vui xuân, đón tết tăng cao, H.Lý Sơn yêu cầu Ban Quản lý cảng Lý Sơn, cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng sắp xếp, đảm bảo việc đón trả khách thuận lợi, không để du khách và nhân dân phải đợi lâu; hướng dẫn người dân, du khách lên xuống tàu không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.