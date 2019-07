'Mắt thần' trên đường phố Hải Phòng

Từ hơn 1 năm nay, phòng trực ban của Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) có thêm 3 màn hình tivi khá lớn, trên đó là hình ảnh được truyền trực tiếp từ 30 camera an ninh được lắp đặt trên địa bàn phường.

Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, Trưởng Công an phường Lạch Tray, cho biết: “Từ tháng 4.2018, UBND phường Lạch Tray triển khai mô hình “Liên kết đảm bảo an toàn trật tự khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ”, lực lượng công an đã cùng các doanh nghiệp, người dân khảo sát, lắp đặt 30 camera tại các tuyến đường chính, ngõ ngách. Hệ thống này hoạt động rất hiệu quả”.

Sau 1 năm hoạt động, hệ thống "mắt thần" an ninh của phường Lạch Tray giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và giải quyết 7 vụ gây rối, mất an ninh trật tự, 14 vụ ma túy, 4 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, 3 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ va chạm giao thông, và 1 lần tìm được tài sản cho người nước ngoài.

Tiêu biểu trong đó là vào khoảng 10 giờ 45 ngày 11.1, Công an phường Lạch Tray quan sát trên hệ thống camera thấy 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên đường Lạch Tray, nên đã triển khai tổ công tác kiểm tra. “Khám người đối tượng, chúng tôi phát hiện có 4 gói giấy chứa 0,2185 g heroin. Hắn là Vĩ Đình Được, ở huyện Kiến Thụy. Chúng tôi đã làm hồ sơ để truy tố”, thiếu tá Đặng Quốc Bảo cho biết.

Một trong những địa phương triển khai mô hình camera an ninh sớm nhất là quậnHồng Bàng. Trong đó, phường Hoàng Văn Thụ là một mô hình điểm được nhiều nơi về học tập. Cho chúng tôi xem những hình ảnh được truyền trực tiếp từ 2 camera an ninh tại Nhà hát lớn, ông Hoàng Văn Hiển, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, cho biết trên địa bàn phường đã có 70 camera ở 30 đường, ngõ được lắp đặt và truyền hình ảnh 24/24 về trụ sở Công an phường.

“Chúng tôi triển khai từ năm 2016, hiệu quả là rất rõ. Ngoài việc giám sát an ninh, chúng tôi cùng các ban, ngành còn giám sát việc chấp hành trật tự công cộng, nếp sống văn minh của người dân . Đã có người dân ở ngõ 45 Đinh Tiên Hoàng bị nhắc nhở, cảnh cáo công khai trước dân vì vứt rác bừa bãi, bị camera ghi hình”, ông Hoàng Văn Hiển cho biết. Dự kiến đến năm 2020, P.Hoàng Văn Thụ sẽ lắp đặt camera an ninh ở tất cả các đường, ngõ thuộc địa bàn.

"Ai làm gì là công an thấy hết"

Trên thực tế, dù chưa có một tổng kết, báo cáo nào ở quy mô thành phố, nhưng mô hình camera giám sát này đã được nhiều phường, xã triển khai nhân rộng. Tại P.Cầu Tre, mô hình camera an ninh cũng được triển khai từ tháng 6.2018. Chỉ tay lên chiếc camera trên cổng chào đi vào tổ dân phố số 7, phường Cầu Tre, bà Vũ Phương Đông (56 tuổi, ngụ phường Cầu Tre) nói: “Mắt thần đấy, ai làm gì là công an thấy hết. Mấy vụ trộm bị bắt tại trận rồi. Trộm cắp, lưu manh nhìn đó mà tránh xa”.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, rất nhiều ngõ ở đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, có gắn camera. Hình ảnh từ những chiếc camera này cũng được truyền về trụ sở Công an phường. Tính đến tháng 7.2018, tại phường Cầu Tre đã có 80 camera an ninh đươc lắp đặt và kết nối. Mới đây, UBND phường Lạc Viên cũng đã triển khai thực hiện, dự kiến đến năm 2020, toàn bộ đường, ngõ tại phường Lạc Viên sẽ được lắp camera an ninh.

Đánh giá về việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, ông Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, cho biết: “Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có rất nhiều mô hình hay, nhưng có thể việc triển khai lắp đặt camera an ninh là mô hình mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực nhất.

Mô hình này còn nhận được sự đồng thuận lớn của người dân, nên dễ xã hội hóa. Tại các nơi đã triển khai, tình hình an ninh trật tự chuyển biến rất rõ nét, hầu như không còn trộm cắp. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân phối hợp với các cấp chính quyền để duy trình và phát triển hệ thống mắt thần an ninh này”.