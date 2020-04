Mẹ con bán vé số bật khóc vì nhận quà của CSGT sau nhiều ngày xin ăn

Sáng 24.4, thấy dòng người xếp hàng để nhận quà hỗ trợ mùa dịch của CSGT, bà Lê Thị Hương An (65 tuổi) dắt theo người con tật nguyền đến run run chực òa khóc: “Tôi xin một phần trước được không, con trai tôi không thể đứng lâu được”.

Nói rồi bà An hướng mắt về phía con trai của mình, chàng trai với đôi chân cong queo chỉ biết ú ớ vài câu.

Thấy vậy, thượng úy Trần Nguyên Bảo, Bí thư Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) vội lấy phần quà trao cho bà An rồi dìu hai mẹ con ra xe. Xúc động, bà An nức nở: “Bữa giờ vé số nghỉ, hai mẹ con đi xin ăn. Người ta thương tình cho thêm tiền người vài ngàn, tui dồn lại lấy tiền đó đóng nhà trọ. Nay CSGT cho có cả mì cả gạo, tui sẽ lấy mì nấu làm canh ăn với cơm, hai mẹ con tui cầm cự được rồi…”.

Nhiều ngày xin ăn, bà mẹ nghèo bán vé số bật khóc vì nhận quà của CSGT

Bà An cùng cậu con trai tật nguyền đến xin được hỗ trợ Ảnh: Vũ Phượng

Bà An lấy tay quệt nước mắt và bắt đầu tâm sự về cuộc sống đầy tủi cực của mình. Bà có 3 người con, con trai lớn tật nguyền từ lúc mới sinh ra, mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều một tay bà lo liệu.

Hai người con sau đã có gia đình riêng nhưng cũng không khá giả gì nên không phụ giúp được mẹ. Hằng ngày, bà đẩy con trai lớn trên chiếc xe lăn đi khắp các ngõ hẻm Sài Gòn bán vé số. Tối đến lại chui về căn nhà trọ rộng 12m vuông cùng 2 người khác ở P.2, Q.3. Cuộc sống cứ vậy ngày qua ngày, cho tới khi vé số ngừng phát hành.

Bà An không kiềm được cảm xúc khi được nhận mì, gạo và nhu yếu phẩm từ CSGT Ảnh: Vũ Phượng

“Hai mẹ con tui bán ngày nào là ăn hết ngày đó, đâu có dư dả gì đâu mà tiết kiệm, để dành. Không có vé đi bán, nhận được 750.000 đồng tiền hỗ trợ thì để đó đóng tiền nhà trọ, rồi hai mẹ con đi xin ăn. Thấy cây "ATM gạo" nhiều, nhưng không thể vô xếp hàng được vì con trai tui không ở dưới nắng lâu được, nó cũng không đứng được”, bà An kể.

Bà An vừa đi khỏi không lâu thì ông Lai Văn Lai (82 tuổi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) lưng đã còng xuống, đi từng bước chậm chạp tới đưa phiếu. Thấy ông quá yếu, CSGT mời ông ngồi nghỉ mệt đợi một đoàn viên chở về, vì số quà cũng khá nặng so với sức của ông.

Buổi phát quà sáng 24.4 được CSGT TP.HCM phối hợp với Quận đoàn Q.1 thực hiện Ảnh: Vũ Phượng

Vừa ngồi thở mệt, ông Lai vừa cho biết, dù tuổi cao nhưng ông chỉ sống một mình, tự mình nuôi mình chứ không nhờ cậy ai. Ông vốn có nghề điện, được nhiều mối quen nên có ai kêu sửa điện là ông đi liền.

“Nghề này thu nhập bấp bênh khi có khi công, mỗi tháng kiếm 500 ngàn - 600 ngàn thôi nên tôi có gì ăn đó. Nay nhận được phần quà này tôi rất vui, xin cảm ơn các chú CSGT và các cô cậu của phường”, vừa dứt câu, mắt ông Lai cũng nhòe đi…

Mỗi phần quà gồm 1 thùng mì gói, 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 hộp sữa, đường, muối, dầu ăn, khẩu trang, nước rửa tay Ảnh: Vũ Phượng

Thượng úy Trần Nguyên Bảo, Bí thư Đoàn PC08, cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Quận đoàn Q.1 phát phiếu cho những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở địa phương. Để tránh tụ tập đông người, từng nhóm được nhận phiếu hẹn giờ chia theo nhóm nửa tiếng là 10 người đến nhận.

Ngoài ra, các đội thuộc Phòng CSGT cũng đều có chương trình tặng gạo, mì gói và nhu yếu phẩm cần thiết đến những người bán vé số, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.