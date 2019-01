Miền Bắc, miền Trung trời rét, miền Nam còn mưa trái mùa

Trong những ngày giáp tết, miền Bắc tiếp tục rét do không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh kéo dài đến ngày thứ hai 28.1, sau đó được tăng cường từ ngày 31.1 nhưng sẽ nhanh chóng suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trời rét và sương mù, ban ngày có nắng, chiều tối có nơi mưa phùn mưa nhỏ trước tết làm tăng thêm cảm giác rét buốt.

Như vậy trong những ngày Tết Nguyên đán, nhiệt độ miền Bắc có thể hơi nhích dần lên, trời đỡ rét hơn đôi chút. Những điểm du lịch trên núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Sìn Hồ, Ngân Sơn, Mù Cang Chải, Tam Đảo hầu hết vẫn còn thấp dưới 7 - 80C.

Xen kẽ có những ngày không khí lạnh di chuyển ra phía đông có thể sẽ gây sương mù khá dày đặc ở vùng duyên hải phía đông và vùng núi miền Bắc, ảnh hưởng đến giao thông và nông nghiệp. Miền Bắc tiếp tục chống rét cho gia súc, phòng trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ và lúa mới gieo sạ - đẻ nhánh. Xen kẽ có những ngày không khí lạnh di chuyển ra phía đông có thể sẽ gây sương mù khá dày đặc ở vùng duyên hải phía đông và vùng núi miền Bắc, ảnh hưởng đến giao thông và nông nghiệp. Miền Bắc tiếp tục chống rét cho gia súc, phòng trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ và lúa mới gieo sạ - đẻ nhánh.

Miền Trung thời tiết thuận lợi hơn do mưa có xu hướng giảm, nắng nhiều hơn, chỉ có mưa ở vùng ven biển trong hai ngày 27 - 28.1 (22 - 23 tết) và ngày 3.2 (29 tết). Tiết trời xuân trong những ngày tết khá ổn định, không mưa hoặc chỉ mưa phùn nhẹ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn còn rét, từ Đà Nẵng trở vào thì lạnh đêm và sáng, sương mù nhẹ, ban ngày có nắng ấm. Vùng núi miền Trung cũng nhiều sương mù nên bệnh đạo ôn là đối tượng cần chú ý trên các diện tích lúa vụ xuân đang làm đòng.

Không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam làm nhiệt độ Tây nguyên và Nam bộ giảm trong vài ngày tới, trời trở lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Đắk Nông, Lâm Đồng từ 12 - 140C, TP.Đà Lạt dưới 100C, miền Đông Nam bộ hầu hết 18 - 200C, riêng tại Long Khánh 170C, các tỉnh miền Tây từ 20 - 220C. Trong những ngày giáp tết, do rãnh thấp xích đạo đi ngang qua phía nam Cà Mau và nam Biển Đông, kết hợp của nhiễu động từ biển di chuyển vào sẽ đem đến những cơn mưa trái mùa ở Nam bộ, tập trung ở Kiên Giang, Cà Mau, vùng dọc ven biên giới tây nam trong hai ngày 1 và 2.2 (27, 28 tết), các nơi khác không mưa hoặc chỉ mưa rào xuất hiện nhanh, lượng mưa nhỏ.

Nam bộ và vùng duyên hải nam Trung bộ cần theo dõi phòng trừ bệnh đạo ôn, sâu năn hại lúa, rầy nâu di trú nhằm giảm nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa đông xuân. Các tỉnh Đông Nam bộ và Tây nguyên có nhiều khả năng khô hạn gay gắt, sinh vật gây hại trên điều, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, thanh long có thể bộc phát trở lại.

Đợt triều cường từ 30 tết đến mùng 4 tết có thể diễn biến khá bất thường, vùng hạ lưu sông có nơi mực nước vượt mức báo động 3 như Cần Thơ, Vĩnh Long, TP.HCM, tình trạng ngập do triều cường gây khó khăn trong những ngày tết đến xuân về đối với bà con sống ở vùng trũng thấp, đề phòng ảnh hưởng mặn bất thường từ tháng 2; khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả.

Do triều cường kết hợp với gió chướng mạnh nên tỉnh Bến Tre độ mặn 4 ‰ xâm nhập sâu từ 40 - 50 km vào các sông Cửa Đại, Cổ Chiên và sông Hàm Luông. Như vậy, năm nay mặn xâm nhập sớm vào Bến Tre và các tỉnh ven biển ĐBSCL.