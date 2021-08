Một công ty ở Thừa Thiên - Huế tiếp nhận lao động ngành may về quê tránh dịch

Ngày 3.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Tổng giám đốc Công ty Scavi Huế đã có thư ngỏ gửi toàn thể lao động ngành may từ các vùng dịch trở về địa phương Thừa Thiên - Huế , nếu có mong muốn làm việc ổn định lâu dài sẽ được công ty tiếp nhận với nhiều chính sách ưu đãi.

Trong thư ngỏ, Tổng giám đốc Scavi Huế viết: "Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp... Đồng hành cùng chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công cuộc đón công dân trở về quê nhà, Công ty Scavi Huế mong muốn được chung tay san sẻ khó khăn của các thành viên ngành may xa quê nay trở về quê hương bằng cách bằng việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với lao động có tay nghề vào làm việc tại Công ty Scavi Huế".

Cụ thể, lao động khi vào làm việc tại Công ty Scavi Huế được hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR, hỗ trợ nóng 5 triệu đồng cho công nhân may có tay nghề khi ký hợp đồng lao động chính thức. Đồng thời, áp dụng chính sách đánh giá tay nghề linh hoạt, ký hợp đồng và áp dụng mức lương cao tương đương với bậc tay nghề; áp dụng mức thưởng thêm 3 triệu đồng vào khoản thưởng lương tháng 13.2021.

Người lao động ngành may có tay nghề sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có nguyện vọng ở lại quê hương làm việc tại Công ty Scavi Huế, Scavi Med (thuộc Trung tâm quản lý miền Trung của Tập đoàn Scavi) sẽ được xem xét tuyển dụng.

Công ty Scavi Huế là công ty con của Tập đoàn Financière B’Lao (Pháp), doanh nghiệp FDI chuyên về dệt may các sản phẩm nội y, đồ tắm, áo quần thể thao , đồ bảo hộ tại Việt Nam. Công ty có chiến lược phát triển bền vững tại miền Trung nên có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn nên mong muốn tiếp nhận lao động ngành dệt may trở về địa phương do dịch Covid-19