Một hành trình - trăm chuyến bay - nghìn câu chuyện - triệu yêu thương

Đó là cách CEO Vietjet đã truyền cảm hứng, tạo nên làn sóng “ước mơ không tiết kiệm” cho thế hệ trẻ và những doanh nghiệp Việt. Những ước mơ bay lần đầu tiên đã hiện thực hóa với giá vẻ chỉ bằng ly trà sữa, với hành trình kết nối yêu thương ý nghĩa.

Vẽ lên giấc mơ bay cho người dân

Mr. Nitin - Giám đốc khu vực giới thiệu Hạnh tham quan Google Mang lại cơ hội bay cho những người dân bình thường nhất, và đã tạo nên những xu hướng mang tính cách mạng trong ngành hàng không. Khoảng 30% hành khách Vietjet là những người lần đầu tiên đặt chân lên máy bay và không chỉ là người Việt mà cả người dân từ 10 quốc gia mà Vietjet đã bay tới. Hãng hàng không này đã tạo nên "sức hút" vì sự gần gũi, thân thiện, bay thật đơn giản dễ dàng. Mỗi ngày gần 400 chuyến bay và 10 điểm quốc tế, người dân tha hồ lựa chọn đủ giờ bay, không phải chờ đợi. Bà con vùng sâu, vùng xa không cần biết chữ vẫn có thể thực hiện được thủ tục "check in" bằng máy nhanh chóng. Vietjet không chỉ cung cấp vé rẻ hơn cho các khách hàng có thu nhập thấp mà còn mang đến cho họ trải nghiệm Skyboss tiêu chuẩn cao. Hãng đã cùng người dân vẽ lên những giấc mơ bay, và cùng lớn lên phát triển để phục vụ người dân toàn diện hơn.

Hành trình kết nối yêu thương ý nghĩa

Cả gia đình lần đầu thấy tuyết - cảm ơn Vietjet! Chuyến bay quà tặng và chúc mừng năm mới sum vầy Nhà báo Dạ Ly (Báo Thanh Niên) chia sẻ: "Được là thành viên giám khảo Hành trình kết nối yêu thương - Yêu là phải tới bản thân tôi rất ấn tượng và đôi lần rơi nước mắt bởi những bài viết xúc động. Không phải ai trong cuộc đời này cũng dễ dàng đạt được ước mơ bay tới những nơi mình khát khao một lần chạm chân đến. Đọc những bài cảm nhận để còn được hiểu, được biết nhiều hơn những nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến hay có cả những bài viết của người nước ngoài khi dành tình yêu sâu đậm cho Việt Nam làm tôi nhớ mãi. Và đúng như ý nghĩa cuộc thi đưa ra, đây còn là hành trình kết nối yêu thương của những người đã từng đến với các vùng miền, danh thắng nổi tiếng nhất của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Qua những bài viết, người xem còn nhận ra những điều cần và đủ cho một hành trình bay đến những miền đất xinh đẹp, ấm áp. Có những cảm nhận còn giúp người xem rút ra được bài học kinh nghiệm làm sao để có một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng thú vị, an toàn cùng những người thân yêu".

Nổi đình đám với giá vé chỉ bằng ly trà sữa, bằng tô phở, hãng hàng không này đã tiếp tục mang đến một Hành trình Kết nối yêu thương ý nghĩa cho những giấc mơ bay. Hơn 8.520 chia sẻ gửi về cho chương trình và hàng triệu vé 0 đồng đã có chủ nhân. Hàng trăm người may mắn nhất đã được trải nghiệm 17 chuyến bay đặc biệt với nhiều thú vị, độc đáo gặp gỡ cosplay Nhật Bản, tràn ngập quà tặng đêm giáng sinh, đón giao thừa ở độ cao 10.000 m hay tham gia các vũ hội âm nhạc. Thật xúc động với ước mơ một lần “chạm” đến Google của “chim cánh cụt” Hồ Hữu Hạnh và “Cha là bóng cả đời con” của chàng trai 17 tuổi Nguyễn Xuân Thao. Dù khuyết tật cả hai tay, Hạnh luôn say mê công nghệ, người bạn thân nhất của em là chiếc máy tính do CEO Vietjet trao tặng. Vietjet đã tặng em hành trình đến Singapore và giao lưu cùng Google. Một kết thúc đẹp sau chuyến đi trong mơ này là em đã nhận được học bổng lập trình tại đây. Mơ ước được hội ngộ sau khi cha đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan 10 năm chưa về của Thao đã làm lay động trái tim hàng triệu cộng đồng mạng bình chọn. Thao không thể nào quên, đó là được nắm tay cha bằng xương bằng thịt. Em bé hạnh phúc vì lá thư gửi ông già Noel đã được Vietjet hiện thực cả gia đình đi ngắm tuyết Nhật Bản; Chàng trai Thái Lan bay đến Việt Nam đã gặp cô bạn gái xinh đẹp. Nhóm bạn trẻ Tri kỷ đã cùng nhau xách ba lô lên bay thỏa đam mê. Mỗi câu chuyện là trải nghiệm thú vị đã gửi về cảm ơn Vietjet, hàng triệu trái tim cùng kết nối với nhau, với những điểm đến, với thanh xuân cùng những tương lai tốt đẹp.