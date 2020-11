Một năm ngày cưới của vợ chồng 'tí hon' như học sinh lớp 1: Tình yêu thật lớn lao

Nhân vật chính của bộ ảnh là anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) và chị Lê Thị Diễm My (32 tuổi, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ). Cả hai đều có ngoại hình giống như những trẻ nhỏ khi anh Hùng chỉ cao 1m20, nặng 20kg và chị My cao 1m18, nặng 18kg.