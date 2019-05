Mưa lớn cuối tuần, nhiều tuyến đường ở TP.HCM tiếp tục 'điệp khúc ngập'

Trong vòng chưa đầy 1 tuần nay, ở TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn vào buổi chiều, làm nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều người dân khi tham gia giao thông.

Hồi 14 giờ, ngày 11.5, bầu trời đã bắt đầu chuyển đen và vài chục phút sau trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa bao phủ các quận gồm 1, 2, 3, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân…

Một số tuyến đường ở Q.Bình Thạnh lại tái diễn tình trạng ngập như những ngày trước như: đường Bạch Đằng (ngập một đoạn ngắn), Đinh Bộ Lĩnh, và đặc biệt là đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, cảnh ngập lại tái diễn ở khu vực gần cầu vượt. Có nơi lên đến hơn nửa bánh xe máy. Nhiều ô tô khi đến đây đành quay đầu tìm lối khác.

Đến 15 giờ 30 nước bắt đầu rút dần nhưng tình trạng ngập vẫn còn diễn ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Phạm Hữu Đường Quốc Hương (Q.2) bị ngập sâu kéo dài nhiều giờ vào chiều 11.5

Phạm Hữu Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) cũng bị ngập

Phạm Hữu Đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh) bị ngập cục bộ trong cơn mưa to vào chiều nay

Còn ở đường Quốc Hương (Q.2), tình trạng ngập cũng diễn ra nghiêm trọng. Theo ghi nhận, đây là lần ngập lần thứ 4 liên tiếp khi mưa lớn đổ xuống vào buổi chiều.

Do hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng người di chuyển qua đường này ít hơn. Đến 17 giờ, tức đã hơn 3 giờ sau khi mưa xuất hiện, tình trạng ngập sâu tại đường Quốc Hương vẫn còn diễn ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết ở các tỉnh Nam bộ thời tiết ngày 11.5 có nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.