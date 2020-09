Mưa lớn kết hợp triều cường, TP.HCM có nguy cơ ngập trong hôm nay

Mưa xảy ra bất chợt trong ngày, có lúc mưa với cường độ lớn, đồng thời trong mưa dông rất dễ xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét nguy hiểm. Đồng thời, TP.HCM có thể ngập úng khu vực trũng, thấp ở đô thị do mưa lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Ngày có lúc giảm mây, giảm mưa.

Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai còn tiếp tục lên trong 3-4 ngày tới và đạt mức cao nhất trong các ngày 18-19.9 (mùng 2-3.8 Âm lịch): trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,50-1,55m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II 0.05m) xuất hiện từ 17 đến 19 giờ. Đỉnh triều buổi sáng thấp hơn, ở mức xấp xỉ báo động I xuất hiện từ 4 đến 6 giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung có mưa trên diện rộng Ảnh: Vũ Vũ

Do trời nhiều mây và có mưa nhiều vì vậy mà tiết trời mát mẻ cả ngày với nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến 28 - 29oC.

Trước đó, ngày hôm qua, Nam bộ đã có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ hôm qua đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay ở một số nơi như: Nông trường U Minh 106.4mm, U Minh 93.2mm, Trần Văn Thời 88.2mm, Phú Tân 74.4mm (Cà Mau); An Ninh KV3 – 86.8mm, Vĩnh Hòa Hưng 74mm (Kiên Giang); Long Điền Tây 74.8mm (Bạc Liêu); Bến Sỏi 78.4mm (Tây Ninh); Bến Cát 50.2mm (Bình Dương),...