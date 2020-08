Vì sao TP.HCM, Nam bộ mưa rất to đến nửa đêm qua gây ngập nhiều nơi?

Chiều qua, các quận nội thành ở TP.HCM như: Q.Bình Thạnh, Q.3, Q.1, Q.12, Q.4,...được bao trùm bởi một tầng mây đen. Đến khoảng 16 giờ thì mưa to bắt đầu ập xuống kèm theo gió giật , một số nơi trũng thấp đã bị ngập cục bộ.

Không chỉ riêng TP.HCM, các tỉnh thuộc Nam bộ cũng trong tình cảnh tương tự, mưa to dai dẳng từ chiều đến tận nửa đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa đo được trong ngày hôm qua như sau: Cát Lái 143.8mm, Bình Chánh 87.4mm, Cần Giờ 76.4mm, An Phú 100.4mm, Thủ Đức 105.4mm, Nhà Bè 130.2mm; Long Thành (Đồng Nai) 105.2mm; Dĩ An (Bình Dương) 122.0mm,...

Giải thích về cơn mưa to trong chiều tối qua, thạc sĩ Lê Đình Quyết (Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) nói, do trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam bộ nâng dần trục lên phía bắc đi qua Trung bộ. Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam nối với một vùng xoáy thấp ở ngoài khơi Nam biển Đông hoạt động lên đến mực 3.000m.

Vùng xoáy thấp này có xu hướng di chuyển vào khu vực đất liền Nam bộ. Trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, về chiều tối và đêm tăng dần cường độ. Vì vậy, khu vực Nam bộ từ chiều tối có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa to tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM.

Dự báo hôm nay TP.HCM, Nam bộ tiếp tục có mưa to. Mưa có thể xuất hiện từ trưa và tập trung ở khu vực các tỉnh Đông Nam bộ Ảnh: Vũ Phượng

"Đây là trận mưa rất to, ít xuất hiện, nhưng không bất thường, vì TP.HCM và các tỉnh Nam bộ hằng năm thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận mưa với lượng trên 100mm trong vài giờ", ông Quyết nhận định.

Cũng theo ông Quyết, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, sẽ hình thành rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Nam Trung bộ kết hợp với vùng nhiễu động ngoài khơi giữa biển Đông. Những ngày sau rãnh áp thấp và vùng nhiễu động này dịch chuyển dần lên phía Bắc, tới ngày 10.8 sẽ suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông; sau đó có cường độ ổn định.

Khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi các hệ thống thời tiết phân tích trên và trong trường gió Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết Nam bộ trong ngày 6 và 7.8 nhiều mây, có mưa rào và dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Những ngày khác có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Người dân cần đề phòng có gió giật, lốc trong cơn dông.