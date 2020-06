Vì sao TP.HCM mưa to kèm gió giật trong chiều nay?

Nếu như trưa 3.6, tiết trời vẫn còn nắng oi ả, khó chịu thì vừa đến đầu giờ chiều, mây đen bất ngờ kéo đến nhiều quận ở TP.HCM gây mưa to và gió giật mạnh. Một số tuyến đường bị ngập cục bộ như: Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn trước tòa nhà The Manor, Q.Bình Thạnh), đường Mai Xuân Thưởng (Q.8), đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp)...

Ông Lê Đình Quyết (Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết, đến 16 giờ 40 phút, lượng mưa đo được ở Q.1 là 70,7mm (mưa rất to), tại Thủ Đức 20mm (mưa vừa).

Theo quan sát trên ảnh radar thời tiết , 16 giờ 40 phút Cần Giờ vẫn mưa to, vùng mưa ở Tiền Giang, Vĩnh Long đang tiến về TP.HCM sẽ gây mưa to ở phía Nam TP.HCM (Q.7, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ).

Cơn mưa vừa qua cũng gây ngập trên một số tuyến đường Ảnh: Ngọc Dương

Ông Quyết cho biết, nguyên nhân mưa hôm nay do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động rìa nam rãnh thấp nêu trên và của gió Tây Nam cường độ trung bình.

Dự báo mấy ngày tới rãnh áp thấp này sẽ suy yếu và đầy dần lên. Từ khoảng ngày 6.6, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ phát triển mạnh trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam. Gió Tây Nam trên các khu vực biển có xu hướng tăng dần về cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung bộ sẽ nâng trục dần lên phía Bắc, sau đó suy yếu và rút ra phía Đông. Khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động của gió Tây Nam.

Do vậy, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều, tối và đêm sẽ có mưa to và dông với diện mưa rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sét.