Vì sao TP.HCM mưa to nhất từ đầu năm đến nay, gió quật ngã cây xanh?

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết, mưa to kèm gió giật rất mạnh chiều nay ở TP.HCM và Nam bộ là mưa giông, do hoạt động của gió mùa Tây Nam. Bà Lan phân tích, mấy hôm trước, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, hôm nay đã giảm nhưng vẫn còn. Gió Tây Nam thổi làm cho TP.HCM và Nam bộ sáng hửng nắng, chiều bắt đầu có giông.

Cây xanh đổ trên đường Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình) Ảnh: CTV

"Mưa giông này có nơi mưa chừng 5-10mm, có nơi lại từ 50-100mm, mưa trắng trời chiều nay to vậy là mưa giông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mưa rất to, thời gian mưa không kéo dài. Một số cây xanh bị quật ngã có thể do gió lốc xoáy", bà Lan nhận định.