Mưa to, cây xanh gãy nhánh ở TP.HCM đè người đi đường, một người tử vong

Trong cơn mưa to chiều nay , một số nhánh cây khác ở đường Độc Lập (Q.Tân Phú), đường Lê Duẩn (Q.1) cũng bị gãy.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay do ảnh hưởng của hoạt động của bão số 1 trên khu vực đông bắc của biển Đông khiến cho gió Tây Nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh lên. Đồng thời ngay trên khu vực còn tồn tại hội tụ gió cả ở tầng thấp cũng như tầng cao.

Do vậy, đêm nay và ngày mai Nam bộ thời tiết có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông nguy cơ còn kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị.