Nam thanh niên lừa cụ bà 88 tuổi, trộm túi thẻ cào 4 triệu đồng

Gần đây, tài khoản Facebook T.O đăng tải sự việc một nam thanh niên vào quán tạp hóa vờ mua hàng, sau đó lợi dụng lúc cụ bà gần 90 tuổi sơ hở, đã lấy trộm túi thẻ cào trị giá 4 triệu đồng và biến mất. Hành vi này đã được camera tại cửa hàng ghi lại.

Chủ tài khoản đăng tải bài viết cho rằng tài sản bị mất có giá trị không cao, nhưng nhờ lực lượng chức năng vào cuộc và cần đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người cảnh giác, đồng thời lên án hành động “xấu xí” của nam thanh niên khi đánh lừa một bà cụ.

Nam thanh niên vào mua thẻ cào điện thoại được camera ghi lại Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Bài viết sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh, lên án hành vi của nam thanh niên "sức dài vai rộng "và đề nghị công an sớm vào cuộc, tìm ra và xử lý tên trộm “trẻ không tha, già không thương” này.

“Nhiều khi để người lớn tuổi bán hàng một mình cũng sợ, cướp giờ manh động quá trời, người trẻ nó còn không tha chứ nói gì đến người già. Nếu bà cụ phát hiện, kháng cự để giữ của thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...”, tài khoản Mai Thanh bình luận.

Mất ngủ cả đêm vì tiếc của

Là người bị nam thanh niên “qua mặt”, cụ bà Trần Thị Liên (88 tuổi, trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15 giờ 10 chiều 22.2, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang kín mít, điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa của gia đình tại ngõ Thịnh Quang (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) hỏi mua thẻ cào điện thoại.

Sau khi rời đi được khoảng 10 phút, nam thanh niên này quay lại và hỏi mua sữa, bánh.

“Tôi già cả, thỉnh thoảng phụ giúp các con trông nom cửa hàng tạp hóa này. Bình thường, ở đây khách mua gì thì tự lấy và ra thanh toán, nên tôi bảo nam thanh niên vào trong lấy bánh và sữa, nhưng anh ấy không chịu, bảo bà vào lấy cho cháu, rồi cứ đi ra đi vào, hỏi mua hết cái này sang cái khác. Khi tôi cùng đứa cháu vào bê sữa ra thì anh ta đã đi mất cùng túi thẻ cào từ lúc nào", cụ Liên cho hay.

Cụ Liên vẫn thẫn thờ vì tiếc của khi kể lại sự việc Ảnh Dương Lan

Theo cụ Liên, lần đầu nam thanh niên vào cửa hàng định thực hiện hành vi trộm cắp, nhưng có thể thấy cửa hàng đông khách nên hỏi mua thẻ và thăm dò. Lần thứ 2, khi đã định vị được nơi cất thẻ, nam thanh niên đã vào vờ mua bánh, sữa và lấy cắp túi thẻ điện thoại.

“May mắn là tiền hàng để ở sâu phía trong nên không mất. Tôi bán hàng mấy chục năm nay chưa bị mất bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị mất cắp nhiều đến vậy. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ cả đêm vì tiếc của, và phân vân sao cất kỹ như vậy rồi mà nó vẫn lấy trộm được?! Tôi bảo con tìm đi nhưng con chỉ biết động viên “mất rồi thì tìm làm sao được nữa, thôi mẹ ạ”, nhưng tôi vẫn thấy tiếc. Đây cũng là bài học để tôi chú tâm hơn lần sau, khách mà loanh quanh, khả nghi là tôi không bán nữa”, cụ Liên tâm sự.

Cung cấp biển số, hình ảnh camera nhờ công an vào cuộc

Theo bà Nguyễn Kim Nhung (52 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa; con gái cụ Liên), tuy mẹ bà tuổi đã cao, nhưng còn rất minh mẫn và bán hàng rất tinh, nên cụ thường phụ giúp trông nom cửa hàng, coi như một niềm vui tuổi già.

“Khi tôi về nhà thì mẹ thẫn thờ báo tin “con ơi, mất túi thẻ rồi”, tôi phải động viên cho bà đỡ tiếc vì tâm lý người già thường hay tiếc của. Bà bảo chưa bị mất bao giờ nên tiếc lắm, bán thẻ không lời lãi được bao nhiêu, nhưng ở cửa hàng thì túi thẻ là trị giá nhất, mà lại làm mất”, bà Nhung chia sẻ.

Nam thanh niên vội vàng lên xe bỏ đi sau khi trộm được túi thẻ cào Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Theo bà Nhung, an ninh tại khu vực rất tốt nên gần như không có trường hợp mất cắp. Sau khi xem hình ảnh camera và thấy toàn bộ hành vi của nam thanh niên, gia đình đã báo sự việc tới lực lượng an ninh địa bàn và cung cấp biển số xe để lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm, xử lý, đồng thời đảm bảo an ninh khu vực.

“Nam thanh niên không phải người khu vực, đến giờ vẫn chưa tìm được người này. Tôi có nhờ con trai đăng lên mạng xã hội để mọi người cùng cảnh giác”, bà Nhung nói.

Chiều 24.2, một lãnh đạo Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được thông tin sự việc, tuy nhiên, gia đình chưa trình báo cụ thể tới Công an phường Thịnh Quang.