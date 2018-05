Nắng nóng, dân khổ sở với ruồi

Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường An Dương Vương, Chương Dương, Phan Hành Sơn, Hoài Thanh, Hồ Huân Nghiệp... (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) hằng ngày nuốt cơm không nổi bởi nhìn đâu cũng thấy ruồi . Chỉ mới dọn mâm cơm ra là ruồi kéo đến đen kịt. Thậm chí gia đình anh Quốc Mạnh (ngụ đường Hoài Thanh, P.Mỹ An) từ lâu không còn được ăn cơm nhà mà phải qua nhờ bên nhà người em ở khu vực khác.