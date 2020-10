Ngày đầu cấm xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, người Sài Gòn lưu thông có khó?

Theo đại diện trung tâm KTTV Quốc gia, 12 giờ hôm nay 28.10 bão số 9 sẽ vào bờ. Siêu bão số 9 đổ bộ, gió to, mưa lớn, hàng triệu người miền Trung dọc từ Đà Nẵng , Quảng Nam, Quảng Ngãi vừa trú ẩn vừa thốt lên rằng: "Quá kinh khủng!".

Những cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và các đội thanh niên xung kích ở Quảng Trị vừa được Báo Thanh Niên trao tặng hàng trăm bộ quần áo đi mưa loại tốt (trị giá 1 triệu đồng/bộ) do Công ty TNHH GIVI Việt Nam (đóng tại Long An) gửi tặng.