Nghe TP.HCM sắp giãn cách chỉ thị 16, người quê tiếp tế: Ấm lòng, người Sài Gòn chờ nhận

Ngày 8.7, UBND P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm tại bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh . Theo lãnh đạo phường, bãi xe này không được hoạt động theo Chỉ thị 10 của UBND TP, những ngày gần đây thường để tụ tập đông người. Dù đã bị lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn thường xuyên tái phạm. Do vậy, chính quyền phải tạm phong tỏa để giải quyết.

Cũng vì vậy mà trong sáng 8.7, nhiều người dân TP.HCM đến đây nhận hàng tiếp tế ở quê gửi vào phải chờ trong nhiều giờ đồng hồ, hoặc bỏ làm buổi sáng để chờ gọi tên nhận hàng.

Vật vờ ở Bến xe Miền Đông chờ hàng "tiếp tế" trước giờ giãn cách chống Covid-19

Chờ từ 5 giờ sáng

11 giờ 30 phút, trời vẫn nắng oi ả, bà Phan Thị Ngọc Anh (61 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) nhễ nhại mồ hôi đứng trong hàng người chờ được gọi tên để nhận hàng hóa. Đeo 2 lớp khẩu trang, bà Anh quay sang người đứng bên: “Không biết chừng nào mới nhận được đây”. Phải đến hơn 12 giờ, khi trời bắt đầu chuyển mưa, bà Anh mới được gọi tên.

Một mình mang không xuể 3 thùng hàng lớn, bà phải nhờ người đàn ông đi cùng và những người gần đó đến để khiêng hàng chất lên xe máy.

Anh Diệp Bảo Bảo (26 tuổi) chờ hơn 1 tiếng đồng hồ đã nhận được hàng hóa do bố mẹ từ Ninh Thuận gửi vào Ảnh: Cao An Biên

“Hàng này do bà chị dưới Bình Thuận gửi lên, dùng cho 3, 4 gia đình nên có hơi nhiều. Nhưng mà toàn rau không à, nhẹ lắm khiêng lên xe giúp tôi với”, bà vội vàng.

Đẩy xe qua nơi vắng người hơn hơn, bà thở hổn hển nói: “5 giờ sáng tôi đã tới đây rồi, người ta nói phong tỏa gì đó không nhận được. Lúc đó cũng sợ lắm không biết hàng hóa bên trong sao. Đợi miết, hơn 12 giờ mới nhận được. Chậm thiệt, nhưng nhận được là thấy mừng, thấy vui rồi, có còn hơn không”, bà nói.

Dầm mưa ngóng đợi trước bãi xe bị phong tỏa do không phòng dịch Covid-19

Những ngày qua, thấy nhiều người đến siêu thị để mua đồ, bà vừa lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh vừa thấy nhiều nơi hết hàng nên nhờ người nhà ở quê gửi đồ vào. Theo bà, rau ở quê vừa rẻ vừa tươi nên bảo quản được lâu trong tủ lạnh, mấy thùng này đủ trong thời gian giãn cách xã hội là để dự trữ trong thời gian giãn cách xã hội sắp tới.

Bà Ngọc Hoa (44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) chờ mệt mỏi mới nhận được hàng Ảnh: Cao An Biên

“Sợ siêu thị mới tới đây nhận, không ngờ ở đây cũng đông không kém. Lỡ rồi thì phải ráng đợi để nhận chứ biết sao”, bà ngao ngán.

Tương tự, bà Ngọc Hoa (44 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cũng mừng rỡ nhận được thùng hải sản từ Bình Thuận gửi tới. Một thùng giấy lớn được bà chất lên chiếc xe máy, thùng bị lủng nên nước chảy khắp mặt đường. Bên trên thùng là 2 thùng mì tôm cũng được người thân gửi kèm.

Hai người chật vật đẩy chiếc xe ra khỏi nơi đông người rồi tìm cách gia cố lại thùng hàng cho chắc chắn. “Số hải sản này "cứu" gia đình tôi những ngày sắp tới. Những ngày qua, vì dịch Covid-19 nên việc làm ăn không được thuận lợi, thêm vào đó hàng hóa ở siêu thị, chợ khan hiếm và tăng giá nên tôi không dám mua. Nhưng mà nhận hàng cực quá, đông người quá nên sớm giờ tôi cũng chật vật lắm. Thôi thì cuối cùng cũng nhận được rồi, về lẹ lẹ chứ ở đây đông người”, bà chia sẻ.

Bản tin Covid-19 ngày 8.7: Cả nước 1.314 ca bệnh, TP.HCM căng thẳng trước giờ thực hiện Chỉ thị 16

Đội mưa nhận đồ tiếp tế

12 giờ 30 phút, trời bắt đầu đổ mưa. Một người quản lý việc giao nhận hàng hóa trong bãi xe nói trên loa: “Mưa rồi, mọi người giải tán đi”, việc nhận hàng tạm dừng. Tuy nhiên, đa phần mọi người chọn cách nấp vào mái hiên cạnh khu vực cổng bãi xe để chờ tạnh mưa. Thậm chí, có người còn “đội mưa” đứng phía trước khu vực bến xe chờ để nhận.

Trong dòng người đứng chờ, ông Lê Văn Bình (50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) nóng ruột nói mình đã đợi từ 4 giờ sáng mà đến giờ vẫn chưa được nhận, trời mưa lớn nên ông không biết sẽ phải chờ đến khi nào.

Thùng hàng từ quê gửi lên giúp nhiều người có bữa cơm no lòng trong những ngày giãn cách sắp tới Ảnh: Cao An Biên

Quê ở Bình Thuận, ông và gia đình vào TP.HCM bán dao, kéo để sinh sống. Mùa dịch, buôn bán gặp khó khiến cả gia đình lao đao. Do vậy, bà con ở quê gửi thực phẩm vào tiếp tế. Ông Bình cho hay, bên trong toàn là thịt gà, thịt vịt và rau xanh.

“Đang khó khăn, mà dòng họ dưới quê gửi quà lên nên mình trân trọng lắm chứ, thấy ấm lòng. Nhưng xui là không có lấy được dễ dàng như bình thường mà phải đợi mòn mỏi. Hết nắng rồi mưa, đợi từ sáng tới giờ. Thôi ráng chứ biết sao”, nhìn mưa ngoài đường càng lớn, ông Bình thở dài ngao ngán.

May mắn hơn, anh Diệp Bảo Bảo (26 tuổi) chờ hơn 1 tiếng đồng hồ đã nhận được hàng hóa do ba mẹ ở Ninh Thuận gửi vào. “Tính ra tôi cũng may mắn, chứ thấy nhiều cô chú nói đợi từ sáng tới giờ. Tôi mới chất hàng lên xe xong đây, tạnh mưa rồi về. Lần đầu nhận hàng ở đây mà cũng thấy khó khăn”, anh Bảo cho hay.

Bà Phan Thị Ngọc Anh (61 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) nhận 3 thùng hàng lớn do người thân từ Bình Thuận gửi vào, chủ yếu là rau củ Ảnh: Cao An Biên

Tranh thủ lúc núp mưa, anh Bảo cho biết anh mở một công ty chuyển phát, mùa dịch việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Gần đây, thấy đông người dân đổ xô đến chợ, siêu thị nên anh ngại ghé, nhờ gia đình gửi đồ ở quê vào để cầm cự 15 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 sắp tới.

“Đang khó khăn mà nhận được quà từ quê nhà gửi lên thấy vui lắm chứ, trân trọng lắm. Nhờ vậy mà đi đâu, làm gì tôi cũng có cảm giác gia đình luôn dõi theo và ủng hộ mình”, anh bộc bạch.

Người Sài Gòn chờ nhận hàng từ Bến Tre gửi lên trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) Ảnh: Hoài Nhân

Hơn 13 giờ, mưa tạnh dần, nhiều người vẫn đứng núp bên mái hiên chờ được nghe gọi tên nhận đồ tiếp tế từ người thân ở quê gửi vào TP.HCM. Đó không chỉ là “hàng”, mà còn là tình cảm, là sự lo lắng được gửi từ quê nhà vào TP...