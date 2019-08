Nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục: Bàng hoàng vì... người quen!

Lời kêu cứu của người bố - anh Nguyễn Thanh Trung (ngụ P.Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An), được đăng tải trên nhiều tài khoản Facebook và có hàng chục ngàn lượt chia sẻ trong vài ngày qua.

Đưa con từ Bắc vào Nam để điều trị

Theo đó, tối 19.6, do bận công việc nên anh Trung gửi con gái là cháu T. cho người quen là chị T.T.T.A (quê Hậu Giang, tạm trú tại TP.Vinh) trông coi. A. đến nhà riêng anh Trung đón bé T. đi ăn kem, sau đó đưa bé đến một khách sạn ở TP.Vinh.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Trung đến đón con về thì thấy bé T. khóc, mắt bị sưng. Anh Trung hỏi thì A. nói cháu đòi bố nên khóc.

Hôm sau, khi đón con từ trường mầm non về, bé T. kêu đau bụng, anh Trung hỏi nhưng bé T. chỉ kêu đau, không dám nói gì. Hai ngày sau, bé T. kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn, anh Trung kiểm tra hậu môn của con thì phát hiện có dịch chảy. Nghi có chuyện bất thường, anh Trung gặng hỏi con nhưng bé T. vẫn không dám nói.

8 ngày sau, khi tình trạng của bé T. trở nên nghiêm trọng, anh Trung đưa con đi bệnh viện khám. Lúc đó, người thân trong gia đình trấn an bé T. và lại gặng hỏi thì bé T. mới nói: “Hôm ở với dì A., dì A. cùng 2 người bạn một nam, một nữ đã làm con”. Anh Trung hỏi làm như thế nào thì bé T. kể lại chi tiết.

Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, anh Trung lập tức làm đơn trình báo Công an TP.Vinh và ngay sau đó, công an đã gọi T.T.T.A lên trụ sở làm việc và chiều cùng ngày, A. được thả về.

Sau đó, anh Trung đến phòng trọ của A. để hỏi chuyện thì A. thách thức anh Trung. Anh Trung cho biết, sau đó ít ngày, A. đã bỏ trốn khỏi TP.Vinh.

Sau khi đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Nghệ An và giám định tại Trung tâm pháp y Nghệ An, anh Trung đưa con ra Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) điều trị vì bé T. bị nhiễm trùng, mưng mủ ở phía sâu trong hậu môn và bộ phận sinh dục. Sau đó, gia đình anh Trung lại đưa bé T. vào TP.HCM để điều trị.

“Sao dì A. lại ác thế?”

Tiếp xúc với PV Thanh Niên sáng 31.7, anh Trung xác nhận nội dung đơn kêu cứu là do anh viết. Anh Trung cho biết, sức khỏe bé T. trước khi vụ việc xảy ra là hoàn toàn bình thường. Từ sau ngày nghi bị hãm hại , bé T. ngủ không ngon giấc, đêm thường giật mình, mê sảng rồi khóc thét.

Đến nay, đã hơn 1 tháng điều trị ở nhiều bệnh viện, nhưng bé T. vẫn chưa khỏi, vẫn kêu đau rát khi tiểu tiện và đại tiện.

“Tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra, sớm kết luận vụ việc để xử lý những kẻ hãm hại con tôi”, anh Trung nói.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chị gái anh Trung, cho biết sau khi cha mẹ ly hôn, bé T. sống với anh Trung và ông bà nội. “Con bé rất khôn, lanh lợi. Từ hôm bị hãm hại đến nay, cháu rất sợ người lạ và thường nói hỏi tôi: Sao dì A. lại ác thế? Mỗi lần nghe cháu nói, tôi lại khóc”, chị Trang kể.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an TP.Vinh, cho biết ban đầu anh Trung báo công an là bé T. bị A. dùng tay xâm hại hậu môn, sau đó anh Trung tố cáo A. và 2 người khác xâm hại tình dục bé T. Cũng theo ông Cường, công an đã triệu tập A. đến làm việc và lấy lời khai, nhưng A. phủ nhận và do chưa có bằng chứng nên công an cho A. về. Cơ quan điều tra đã thu thập hình ảnh camera an ninh của khách sạn và đang tiếp tục điều tra vụ việc.