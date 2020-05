Nghi con bị xâm hại, bắt người tình nghi quỳ gối rồi đánh và livestream

Bị “đánh hôi”

Đoạn clip trên thu hút cả trăm ngàn tương tác, bình luận và tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội suốt hôm qua. Theo đó, tài khoản Bảo Dương phát trực tiếp (livestream) cảnh một người đàn ông ở trần, mặc quần short, quỳ gối trên đường Nguyễn Thị Thập (P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) và bị chính người livestream dùng dép đánh nhiều cái vào mặt vì cho rằng người này xâm hại con gái mình.

Khoảng 30 phút thì có hàng chục thanh thiếu niên đến tận nơi xem. Chẳng những không can ngăn, nhóm này còn lao vào hành hung người đang quỳ dù chưa biết thực hư sự việc.

Theo clip, người livestream tên Bảo còn người bị tình nghi tên Cường. Trong lúc đánh, Bảo cho biết sau khi Cường ra tù được Bảo đem về cưu mang, cho phụ bán shop quần áo, nhưng Cường lại thực hiện hành vi tệ hại trên.

Ông Cường bị bắt quỳ gối và liên tục bị đánh Ảnh: chụp màn hình

Sau khoảng 1 tiếng bị đánh và nhục mạ thì có người đến can ngăn và báo cơ quan chức năng. Công an P.6 nhanh chóng có mặt, đưa người này đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu, đồng thời mời Bảo về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài khoản “Bảo Dương” tên thật là Dương Quốc Bảo (36 tuổi) trình bày vào ngày 18.5, Trần Võ Duy Cường (38 tuổi) đã có hành vi dâm ô con gái mình. Vì bực tức nên chiều 19.5, Bảo bắt Cường quỳ gối trước nhà rồi đánh đập và livestream.

Chiều 20.5, theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Cường vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 120 trong tình trạng đa chấn thương: đau đầu, miệng và mặt sưng chưa ăn uống được.

Bà Dung, mẹ của Cường, không cầm được nước mắt nói: "Khi nhiều người xem Facebook thấy Cường bị đánh đập liền cho tôi hay. Tôi vội chạy đến nhà Bảo thì thấy có rất nhiều thanh niên đang hành hung Cường không thương tiếc. May mắn là công an có mặt kịp thời, chứ trễ một chút thì không biết con tôi ra sao".

Làm vậy đúng hay sai ?

Theo biên bản làm việc, Công an P.6 ghi nhận dấu vết thân thể của ông Cường: đầu sưng, mắt, má - trán (phải) sưng đỏ. Má trái, lỗ tai trái sưng to, chảy máu. Vai trái bị sưng. Đầu trên tai phải chảy máu đều do ngoại lực tác động (do bị đánh).

Điều đáng nói là khi chưa có kết luận vụ việc nhiều fanpage đã chia sẻ clip trên theo kiểu câu like, gây bức xúc. Luồng tranh cãi cũng nổ ra trên mạng xã hội khi số đông cho rằng: với hành vi xâm hại trẻ nhỏ (nếu có) Cường phải đền tội nhưng số còn lại thì lo lắng khi nhận định: có gì thì báo công an sao lại tự xử lý như vậy, lỡ đánh chết người thì sao?

Luật sư (LS) Huỳnh Công Thư (Đoàn LS tỉnh Long An) cho rằng nếu cơ quan CSĐT chứng minh được ông Cường xâm hại (dâm ô, hay hiếp dâm như tường trình của ông Bảo) bé gái 8 tuổi thì sẽ bị điều tra xử lý về các tội danh xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (nếu dâm ô), hoặc phạt tù tới 20 năm, thậm chí tù chung thân hay tử hình (nếu hiếp dâm).

Cũng theo LS Thư, dù ông Cường có thực hiện hành vi này hay không, nhưng tại thời điểm xảy ra sự việc chưa có kết luận của CQĐT nên việc ông Bảo livestream đánh và nói ông Cường xâm hại con gái mình là vi phạm pháp luật. LS Thư phân tích: “Trong tình huống này, là người làm cha, ông Bảo đã rất phẫn nộ nên cư xử như vậy, nhưng hành động nóng vội này lại khiến ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống và hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, hay thậm chí là bị xem xét về tội cố ý gây thương tích”.

LS Thư nói thêm, những người tham gia đánh hội đồng ông Cường có thể bị CQĐT xem xét xử lý, tùy theo mức độ; đồng thời khuyên các bậc phụ huynh, nếu xảy ra tình huống tương tự cần hết sức bình tĩnh, bàn giao người liên quan và tất cả bằng chứng cho công an và để pháp luật xử lý.

Chiều 20.5, Công an TP.Mỹ Tho cho biết đã tiếp nhận vụ việc trên và hiện đang điều tra làm rõ.