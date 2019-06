Ngộp thở với lò than trong khu dân cư

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu lò than này rộng hàng trăm mét vuông, chỉ cách QL1 khoảng 500 m, nằm giữa khu dân cư và sát ngay đường giao thông nông thôn. Các lò than được xây dựng san sát nhau, ở trên đắp hình nón cao chừng 3 m. Nhiều loại gỗ đã cắt khúc được tập kết để đốt, chất thành từng đống lớn. Những cột khói đen từ ống khói tỏa ra khắp khu dân cư.

Khi PV Thanh Niên liên hệ Phòng TN-MT H.Xuân Lộc để tìm hiểu thì trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Thuận né tránh: “Tôi rất bận. Đâu có rảnh mà tiếp anh. Anh phải đăng ký trước, sau đó đợi tôi sắp xếp lịch hẹn làm việc”.

Một người dân sinh sống cạnh hầm than lắc đầu nói: “Mùa mưa còn đỡ vì họ giảm số lượng lò đốt than, chứ mùa khô, chú về đây mà chứng kiến: Than cháy rực cả khu vực, bụi than bám vào cây cối, đen nghịt cả vùng. Mùi khói than bốc lên nồng nặc không thể chịu nổi. Trẻ con hít vào ho sặc, không biết lâu ngày có ảnh hưởng đến phổi hay không? Dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng đốt than vẫn diễn ra gần 10 năm nay”.