Ngư dân Đà Nẵng trắng đêm bốc cá lên bờ để kịp 'chạy' bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại TP.Đà Nẵng từ đêm 17.9 bắt đầu có mưa lớn kèm gió mạnh dần. Tại âu thuyền Thọ Quang lúc 1 giờ sáng nay (18.9), cảng cá bắt nhộn nhịp, tập nập hơn bao giờ hết để kịp "chạy" bão . Các ngư dân đang làm việc hết công suất bốc cá từ thuyền lên bờ để kịp chạy đua trước khi bão đổ bộ.

Vừa ra khơi phải quay về tránh bão số 5, ngư dân than lỗ tiền dầu

Ngư dân căng mình bốc cá trước giờ bão số 5 đổ bộ gây mưa to, gió lớn

Đứng chờ thương lái đến cân cá ở khoang chứa đông lạnh, ông Trần Văn Hà (chủ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tàu của ông vừa vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão và bán cá lúc 22 giờ đêm 17.9.

Ông Hà cho hay tàu của ông ra khơi được 27 ngày thì nhận được thông báo có bão, chưa hoàn thành thời gian ra khơi như dự kiến. Để đảm bảo an toàn, ông cùng các thuyền viên quyết định quay về bờ, neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang.

“Chúng tôi may mắn khi cũng sắp hoàn thành chuyến ra khơi, nhưng những người khác vừa ra khơi được 5-7 bữa thì gặp bão, chạy vào bờ tốn tiền dầu, số lượng cá đánh bắt được không đủ trả tiền nhân công. Họ cũng buồn lắm, nhưng biển khơi đãi chừng nào thì mình cảm tạ chừng đó”, ông Hà tâm sự.

Cũng có tàu cá may mắn ra khơi đánh cá được 27 ngày, mùa này sản lượng đánh bắt được khá lớn

Lúc nửa đêm, thời tiết Đà Nẵng do ảnh hưởng bão số 5 đã có mưa lớn

Bà Trịnh Thị Trúc (44 tuổi, trú tỉnh Bình Định) cho biết, tàu nhà bà có công suất lớn, trên tàu có 15 thuyền viên. Khi tàu vừa ra khơi được hơn 10 ngày, thì có bão nên tàu quay về Đà Nẵng để tránh bão.

“Thiên tai là điều không thể tránh khỏi, tôi cùng 2 con từ Bình Định ra đây để bán cá và sắp xếp đóng thêm hàng ăn uống cho thuyền viên, sau bão thuyền lại ra khơi. Cầu sóng yên biển lặng để chúng tôi kiếm cơm, chứ biển “nổi giận” thì đành chịu. Lượng cá đánh bắt được chỉ đủ tiền dầu”, bà Trúc nói.

Do ảnh hưởng bão, số lượng tàu vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão tăng lên rất nhiều so với những ngày bình thường, đồng nghĩa với việc lượng cá bán ra tăng cao. Các thương lái từ khắp các tỉnh, thành miền Trung đã tất tả đến âu thuyền để thu mua. Lao động làm nghề bốc cá, vận chuyển cũng được huy động đông đảo.

Lúc 1 giờ sáng nay, anh Phạm Thanh (trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) một thương lái tại âu thuyền Thọ Quang cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 nên lượng tàu thuyền về neo đậu trú bão ở âu thuyền tăng lên rất nhiều, từ đó các tiểu thương ở khắp mọi nơi cũng vội vã di chuyển đến đây để mua cá.

“Tàu tránh trú bão nên đổi lịch, dù đánh bắt được bao nhiêu cũng chạy vào âu thuyền tránh bão, các thuyền trưởng thông báo cho các thương lái là mối mua bán quen từ khắp mọi nơi đến chờ để mua cá nên ở đây đông đúc như thế này”, anh Thanh nói.

Cũng theo anh Thanh, từ trưa 17.9, tàu vào âu thuyền bán cá đông đúc, việc mua bán cá diễn ra liên tục đến khoảng 4 giờ sáng nay mới xong.

Các tiểu thương đã tập trung tại âu thuyền từ sáng sớm 17.9 để mua cá ẢNH: HUY ĐẠT

“Bão đổ bộ sẽ có sóng to, gió lớn không bốc cá được. Để đảm bảo an toàn, cảng cá liên tục thông báo đến tàu thuyền khẩn trương. Bên cạnh đó, nhân viên cảng cá thường xuyên nhắc nhở ngư dân đảm bảo việc an toàn cháy nổ khi neo đậu”, ông Lại thông tin.