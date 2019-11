Sau bão số 5, hàng trăm gia đình màn trời chiếu đất

Những ngày qua, vợ chồng ông Châu Văn Nhân (53 tuổi, ở thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định) phải dựng căn lều sát bên bờ đầm Thị Nại để ở tạm. Cô con gái duy nhất bị mù được gửi về nhà nội ở nhờ. Tối 30.10, căn nhà của ông bị bão quật tan tành. Khi mưa bão vừa dứt, hai vợ chồng lụi hụi nhặt lại từng viên gạch, đập từng miếng bê tông lấy cốt thép chờ ngày tận dụng. “Vợ chồng tôi làm nghề cào nghêu, cào hến ven đầm Thị Nại, tích cóp hàng chục năm trời mới xây được căn nhà nhưng tất cả bỗng chốc tan tành. Cũng may đêm đó chúng tôi đã chạy kịp, nếu không chắc không còn mạng. Khi về nhà, tất cả bị bão cuốn sạch, vợ chồng nhìn nhau chỉ biết khóc!”, ông Nhân tâm sự.

Từ ngày bão số 5 cuốn sập căn nhà, cụ Huỳnh Thị Nghe (75 tuổi, cũng ở thôn Bình Thái) chỉ biết ngồi khóc rồi than thân trách phận. Cụ trách ông trời làm sập nhà mình rồi quay ra trách chồng mất trước, để cụ đau tim không tiền đi bệnh viện. Con trai cụ Nghe năm nay 36 tuổi, làm nghề đánh bắt thủy sản trên đầm Thị Nại nên thu nhập rất bấp bênh. “Nhà sập không biết khi nào có tiền để xây dựng lại, thằng con lấy tấm bạt che lại cái vách để tôi ở tạm. Giờ chỉ mong có tiền xây lại căn nhà nho nhỏ, chứ tôi già rồi chẳng lo gì, chỉ tội thằng con trai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất không biết đến bao giờ”, cụ Nghe nghẹn ngào nói.

Gần đó, căn nhà của vợ chồng ông Huỳnh Thanh Thi và bà Lưu Thị Trang (cùng 54 tuổi) và 4 người con cũng chỉ còn là mớ gạch vụn và vôi vữa. Ông Thi và các con ngày ngày đánh bắt thủy sản ven đầm Thị Nại , bà Trang ở nhà chăm con gái Huỳnh Thị Thoáng (17 tuổi) bị bệnh down hàng chục năm qua. “Năm nay bão to quá. May mà chạy kịp chứ không thì cả nhà bị đè chết rồi. Giờ không có tiền để xây lại, chúng tôi dọn qua nhà con trai lớn ở tạm. Nghề đánh bắt thủy sản ven bờ ngày càng khó khăn, vì nguồn lợi thủy sản cũng đã cạn kiệt”, bà Trang buồn bã.