Ngư dân thoát chết trong bão số 2: Bám vật nổi, vớt rong biển ăn suốt 2 ngày trôi dạt

Anh Giang là ngư dân thứ 2 may mắn sống sót và được cứu vớt sau khi bị sóng lớn trong cơn bão số 2 đánh lật bè, trôi dạt trên biển.

Theo ông Được, khoảng 21 giờ ngày 14.6, một tàu cá của ngư dân Nghệ An phát hiện anh Lê Đức Giang đang bám bào một tấm xốp, trôi dạt trên biển, cách khu vực đảo Mê (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) khoảng 10 hải lý về phía đông nam.

Ngay lập tức, tàu cá của ngư dân Nghệ An đã cứu vớt và đưa anh Giang vào Đồn biên phòng Hải Hòa. Đến 4 giờ ngày 15.6, sau khi sức khỏe đã ổn định, anh Giang được đưa về gia đình.

Anh Lê Đức Giang cho biết, ngày 12.6, anh cùng anh Lê Đức Dương (34 tuổi, ngụ cùng P.Hải Hòa) mỗi người đi 1 bè riêng (bè kết bằng luồng và xốp) ra khu vực biển gần đảo Mê đánh bắt hải sản.

Khi đang đánh lưới ở khu vực gần đảo Mê thì gặp gió to, sóng lớn do bão số 2 thời điểm này đang tiến sát vào đất liền. Trong lúc anh Giang và anh Dương chuẩn bị vào bờ tránh trú bão thì cả hai chiếc bè bị sóng to đánh lật úp, người văng khỏi bè.