Người bị hổ cắn đứt 2 tay thuật lại giây phút kinh hoàng của đời mình

Nỗi sợ hãi vẫn còn in đậm qua từng cử chỉ và lời nói của ông Q. sau cơn thập tử nhất sinh khi đối đầu với con hổ dữ.

Theo ông Q., cách đây vài năm ông là công nhân nuôi thú trong doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), tuy nhiên đã nghỉ việc và đang làm thợ hồ. Vào 13 giờ chiều 4.6, ông Q. tới chuồng hổ để xem thử thì không may xảy ra vụ việc đau lòng này.

VIDEO: Người bị hổ cắn đã qua cơn nguy hiểm và vẫn ám ảnh giây phút kinh hoàng ấy

“Khi tôi tới chuồng hổ để xem thử, thì sơ ý để tay lên chuồng, không may con hổ nó vồ cắn. Theo phản xạ, tôi lấy cái tay để đẩy nó ra thì nó cắn luôn 2 tay”, ông Q. kể.

Ngày 5.6, bác sĩ CK1 Nguyễn Khánh Hưng - Khoa chấn thương chỉnh hình (BV Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết, ông Q. đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang được theo dõi tích cực.

Ông Q. nhập viện trong tình trạng rất là nặng, sốc chấn thương, vết thương đứt lìa tay bên trái, vai bên phải và chấn thương ngực khá là nặng.

“Sau khi được cấp cứu hồi sức, xử lý vết thương rồi và mổ. Hiện tại tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn, bệnh nhân còn phải mổ thêm vài lần để làm sạch vết thương vai bên phải và tay bên trái. Hiện tại còn một vấn đề khác ngoài 2 tay là chấn thương ngực đang được dẫn lưu màng phổi”, bác sĩ Khánh Hưng cho hay.

Vụ việc đã được báo cho cơ quan chức năng, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương và Công an TX.Thuận An đến khám nghiệm hiện trường.

Cũng trong chiều 5.6, Sở NN-PTNT Bình Dương đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ hổ vồ nát 2 cánh tay của ông Q. trong doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh.

Theo báo cáo, chủ trang trại nuôi thí điểm động vật hoang dã DNTN Thanh Cảnh là bà Huỳnh Thị Mỹ. Trang trại này năm trong KDL Thanh Cảnh do ông Huỳnh Văn Hai làm chủ cũng đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Tại thời điểm xảy vụ việc cơ quan chức năng ghi nhận tại trang trại này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ và đang trong giai đoạn gia cố chuồng trại nên 3 con hổ đã được di dời sang chuồng mới thì xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Dương, số liệu quản lý trên giấy của Kiểm lâm là tại trang trại Thanh Cảnh có 5 cá thể hổ, 23 cá thể gấu ngựa, 2 cá sấu nước ngọt, 1 con Ó và 1 con diệc xám. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ hổ vồ nhân viên chỉ có 3 con hổ tại đây.

Trước đó, tháng 9.2016, nhân viên của một khu nuôi nhốt ở P.Đông Hoà (TX.Dĩ An, Bình Dương) cũng bị hổ vồ chết tại chỗ trong lúc chăm sóc con hổ nặng 120kg bị bệnh.